  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Опоненти ухваленого закону про "фейки"
Опоненти ухваленого закону про "фейки"Фото: ANKA
ПолітикаТуреччина

У Туреччині за "поширення фейків" каратимуть тюрмою

Ганна Мельникова | Анастасія Шепелева
47 хв. тому

Парламент ухвалив запропонований Ердоганом закон, що дозволяє позбавляти свободи журналістів та користувачів соцмереж за поширення "дезінформації".

https://www.dw.com/uk/u-tureccini-za-posirenna-fejkiv-karatimut-turmou/a-63446101

Парламент Туреччини ухвалив закон, що передбачає до трьох років в'язниці за поширення "дезінформації" в публікаціях ЗМІ та соціальних мережах. Крім того, він зобов'язує соцмережі під страхом штрафів і закриття передавати владі особисті дані користувачів. Про це в четвер, 13 жовтня, повідомили новинні агентства AFP і dpa.

Закон ініціювали президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, правляча "Партія справедливості та розвитку" і представники ультраправих партій. На думку Ердогана, саме від соцмереж виходить загроза для демократії.

Новий законадавчий акт налічує 40 статей. 29-та дає змогу позбавляти людей волі на строк до трьох років за публікацію інформації про "внутрішню і зовнішню безпеку країни, громадський порядок і здоров'я населення", яку влада розцінює як неправдиву.

Опозиція, правозахисники та журналісти вимагали скасувати законопроєкт. Вони вказували, що розпливчасте визначення "неправдивої інформації" дасть уряду інструмент для тиску на ЗМІ та переслідування інакомислячих, а також посилить самоцензуру.

Після схвалення парламенту закон відправлено на підпис до президента.

Діти у в'язниці: за що сидять малюки в Туреччині (08.01.2019)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російський ракетний комплекс "Іскандер-К"

ЄС планує дати ще 500 мільйонів євро на зброю для України

Конфлікти
1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Ілля Самойленко з полку "Азов" про полон і оборону Маріуполя

Ілля Самойленко з полку "Азов" про полон і оборону Маріуполя

Конфлікти
32 хв. тому
20:11 хв.
Кадр з камери спостереження на Керченському мосту 8 жовтня

Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Конфлікти
2 год. тому
Кілька днів енергетики змушені були обмежувати електропостачання споживачам Києва

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Економіка
24 год. тому
external

Чи направить Білорусь свої війська в Україну?

Чи направить Білорусь свої війська в Україну?

Конфлікти
13 жовтня 2022 р.
05:37 хв.
Рада Європи в Страсбурзі

ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

Політика
13 жовтня 2022 р.
Мохаммед бін Салман і Володимир Путін

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

Політика
13 жовтня 2022 р.
На головну сторінку