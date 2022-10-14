У Туреччині за "поширення фейків" каратимуть тюрмою

Парламент ухвалив запропонований Ердоганом закон, що дозволяє позбавляти свободи журналістів та користувачів соцмереж за поширення "дезінформації".

Парламент Туреччини ухвалив закон, що передбачає до трьох років в'язниці за поширення "дезінформації" в публікаціях ЗМІ та соціальних мережах. Крім того, він зобов'язує соцмережі під страхом штрафів і закриття передавати владі особисті дані користувачів. Про це в четвер, 13 жовтня, повідомили новинні агентства AFP і dpa.

Закон ініціювали президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, правляча "Партія справедливості та розвитку" і представники ультраправих партій. На думку Ердогана, саме від соцмереж виходить загроза для демократії.

Новий законадавчий акт налічує 40 статей. 29-та дає змогу позбавляти людей волі на строк до трьох років за публікацію інформації про "внутрішню і зовнішню безпеку країни, громадський порядок і здоров'я населення", яку влада розцінює як неправдиву.

Опозиція, правозахисники та журналісти вимагали скасувати законопроєкт. Вони вказували, що розпливчасте визначення "неправдивої інформації" дасть уряду інструмент для тиску на ЗМІ та переслідування інакомислячих, а також посилить самоцензуру.

Після схвалення парламенту закон відправлено на підпис до президента.