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ПолітикаРосійська Федерація

Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі наступного тижня

Роман Губа
28 серпня 2023 р.

Президенти Туреччини та Росії планують зустріч, повідомляє Bloomberg. Ключова тема - "зернова угода".

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Реджеп Таїп Ердоган (л) та Володимир Путін (архівне фото)
Реджеп Таїп Ердоган (л) та Володимир Путін (архівне фото)Фото: Sputnik/Xinhua/IMAGO

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може приїхати до Володимира Путіна на російську територію вже 8 вересня. Джерела агентства стверджують, що Ердоган може поїхати до Путіна перед тим, як вирушити до Індії на саміт G20 у Нью-Делі, який запланований на 9-10 вересня. Очікується, що ключовою темою переговорів турецького та російського президентів у Росії стане "зернова угода", з якої Москва вийшла в середині липня.

Омер Челік, речник Партії справедливості та розвитку, яку очолює Ердоган, заявив, що президент Туреччині відвідає російський чорноморський курорт Сочі "скоро", але не уточнив, чи зустрінеться він з президентом Росії Володимиром Путіним. "Після цього візиту можуть бути зрушення та досягнуті нові етапи
щодо "зернової угоди", - цитує його Reuters.

Раніше ЗМІ повідомляли щоРосія спільно з Туреччиною і Катаром  планує економічну угоду про постачання зерна до країн, які гостро його потребують, - в основному, до держав Африки - як альтернативу "зерновій угоді" . Про це 19 серпня повідомляла газета Bild із посиланням на службове листування між МЗС і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня. Ця інформація не була підтверджена офіційно. 

Між тим 28 серпня повідомляється, що суховантаж Primus під прапором Ліберії прибув до Стамбула. Це друге судно, яке вийшло з південноукраїнського чорноморського порту, з часу, коли Росії вийшла з "зернової угоди". За даними порталів відстеження суден, суховантаж, що належить судноплавній компанії з Сінгапуру, вийшло з Одеси напередодні.

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Реджеп Таїп Ердоган (л) та Володимир Путін (архівне фото)

Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі наступного тижня

Політика28 серпня 2023 р.
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