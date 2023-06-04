У Туреччині сформували новий уряд

Після переобрання президентом Ердоган майже повністю змінив уряд. Чавушоглу на посаді міністра закордонних справ замінить розвідник Фідан. За економіку відповідатиме Шімшек.

Реджеп Таїп Ердоган після третього переобрання президентом Туреччини майже повністю змінив уряд.

Новий склад він озвучив ввечері 3 червня після інавгурації. Посади зберегли лише міністри культури та охорони здоров'я. Єдиною жінкою в уряді стала Махінур Оздемір Гекташ, яку призначили міністеркою в справах сім'ї.

На посаді міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу замінить Хакан Фідан. Він з 2010 року очолював Національну розвідувальну організацію Туреччини.

Міністром оборони Туреччини замість Хулусі Акара став начальник генерального штабу країни Ясар Гюлер. Міністром внутрішніх справ - колишній губернатор Стамбула Алі Ерлікая.

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Міністром фінансів, перед яким стоїть завдання вивести країну зі складного економічного становища, став економіст Мехмет Шімшек. Він уже обіймав цю посаду в 2009-2015 роках, після чого став віце-прем'єр-міністром країни.

Експерти вважають, що Шімшек дотримуватиметься класичних правил ведення економічної та фінансової політики, а його призначенням Ердоган сигналізує про готовність змінити економічний курс, пише агентство Reuters.

Висока інфляція є однією з головних проблем Туреччини. При цьому Центральний банк країни знижує процентну ставку, а не підвищує її. Ердоган називає себе "ворогом процентних ставок". Утім наслідком такої політики став обвал курсу турецької ліри. Експерти попереджали, що в разі збереження такого курсу країну очікують економічні потрясіння, оскільки її валютні резерви виснажені.

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