У Туреччині сформували новий уряд
Реджеп Таїп Ердоган після третього переобрання президентом Туреччини майже повністю змінив уряд.
Новий склад він озвучив ввечері 3 червня після інавгурації. Посади зберегли лише міністри культури та охорони здоров'я. Єдиною жінкою в уряді стала Махінур Оздемір Гекташ, яку призначили міністеркою в справах сім'ї.
На посаді міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу замінить Хакан Фідан. Він з 2010 року очолював Національну розвідувальну організацію Туреччини.
Міністром оборони Туреччини замість Хулусі Акара став начальник генерального штабу країни Ясар Гюлер. Міністром внутрішніх справ - колишній губернатор Стамбула Алі Ерлікая.
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Міністром фінансів, перед яким стоїть завдання вивести країну зі складного економічного становища, став економіст Мехмет Шімшек. Він уже обіймав цю посаду в 2009-2015 роках, після чого став віце-прем'єр-міністром країни.
Експерти вважають, що Шімшек дотримуватиметься класичних правил ведення економічної та фінансової політики, а його призначенням Ердоган сигналізує про готовність змінити економічний курс, пише агентство Reuters.
Висока інфляція є однією з головних проблем Туреччини. При цьому Центральний банк країни знижує процентну ставку, а не підвищує її. Ердоган називає себе "ворогом процентних ставок". Утім наслідком такої політики став обвал курсу турецької ліри. Експерти попереджали, що в разі збереження такого курсу країну очікують економічні потрясіння, оскільки її валютні резерви виснажені.
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