У трьох областях України можуть оголосити евакуацію

184-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 26 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 26 серпня (час київський).

++19.30++

Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив про завершення переобладнання білоруських літаків під ядерну зброю. "Ми колись з Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо білоруські літаки Су-24, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми ляпаємо язиком? Все готово!" - сказав Лукашенко журналістам у п'ятницю, передає державна агенція Білорусі БелТА.

++18.59++

Росія повинна забезпечити безперешкодний ремонт пошкоджених ліній електропередач і повне перепідключення до української електромережі Запорізької атомної електростанції. Про це у Twitter написав Верховний представник ЄС Жозеп Борель. "Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається надзвичайно тривожною, - зазначив він. - Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії мають нарешті бути допущені до поїздки на об'єкт".

++17.50++

РФ із Криму 10 винищувачів після серії атак на військові об'єкти півострова. Про це йдеться в секретній доповіді НАТО, з якою ознайомилося видання Business Insider. Згідно з повідомленням, на територію Росії перемістили шість Су-35 та чотири МіГ-31.

++16.40++

У ще кількох областях України можуть оголосити обов'язкову евакуацію, сказала віце-прем'єрка Ірина Верещук у ефірі національного марафону. Йдеться про частину територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. За її словами, евакуйованим мешканцям держава забезпечить житло.

Наразі обов'язкова евакуація оголошена у Донецькій області.

++15.30++

Литва закупить для Збройних Сил України 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate.

Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас в Twitter. Для цього використають частину із мільйона євро, які зібрали для України литовці.

Читайте також: Туреччина безкоштовно дає Литві Bayraktar, на який зібрали для України

++16.36++

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала фіктивні "суди" РФ над військовополоненими в Маріуполі "незаконними та неприйнятними".

"Будь-які спроби підтримуваних Росією збройних формувань судити українських військовополонених у так званому "міжнародному трибуналі" в Маріуполі є незаконними та образливими, а також ще одним актом жорстокості проти міста, яке вже значно постраждало від російської агресії проти України", - йдеться у заяві організації.

Там нагадали, що у такий спосіб РФ порушує міжнародне право, зокрема Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, яка забороняє переслідування військовополонених за участь у законних військових діях та надає їм право на справедливий суд.

"Влаштовуючи такі бутафорські "суди", Росія - як держава-окупант - глузує із правосуддя, перетворюючи його на засіб пропаганди", - наголошують в організації. Крім того, під час проведення розслідування атаки на Донецький обласний академічний драматичний театр в Маріуполі AI дійшла висновку, що російські війська "навмисно цілили в мирних жителів, а напад є явним воєнним злочином".

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++15.58++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у Берліні у неділю, 4 вересня, повідомляє пресслужба федерального уряду. На порядку денному переговорів - наслідки війни Росії проти України та питання відбудови держави.

Читайте також: Коментар: Візит Шольца у Київ відновив довіру між Україною та ФРН

++15.30++

Служба безпеки України заявила про документування доказів воєнних злочинів з боку голови Чечні Рамзана Кадирова та його поплічників Данііла Мартинова і Хусейна Межидова.

"У лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників", - йдеться у повідомленні.

Мартинов - заступник начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці. 5 березня він особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату на Київщині, де у заручниках утримували майже 500 осіб, встановили в СБУ.

Межидов - командир тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" нацгвардії РФ. За його наказом у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля.

Усім трьом слідчі СБУ оголосили про підозру.

Читайте також: Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва

++15.13++

"Росатому" дозволили будувати енергоблоки АЕС в Угорщині

Російська державна корпорація з атомної енергії "Росатом" отримала дозвіл на будівництво двох енергоблоків атомної електростанції в Угорщині. Дозвіл видали на 10 років. Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто наголошував, що атомна енергетика не підпадає під санкції Європейського Союзу щодо Росії через війну в Україні.

Виробництво "Росатомом" комплектуючих для корпусу енергоблоку першої єгипетської АЕС Ель-Дабаа Фото: Alexei Bashkirov/Strana Rosatom-Atom-Pressa/TASS/dpa/picture alliance

Напередодні Південна Корея уклала угоду на понад два мільярда доларів з "донькою" "Росатома" на постачання компонентів для першої в Єгипті атомної електростанції. В адміністрації президента Південної Кореї стверджують, що переговори про співпрацю вели ще до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і "немає ймовірності, що технології, які постачаються для проєкту, будуть суперечити міжнародним санкціям проти Росії".

Читайте детальніше: Угорщина дозволила "Росатому" збудувати блоки АЕС "Пакш"

++15.06++

В Україні презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Як повідомляє міністерство цифрової трансформації, наразі через портал і застосунок "Дія" українці подали понад 256 тисяч заяв про пошкоджене майно. Цифра не є остаточною, оскільки не враховує пошкоджену інфраструктуру та промислові об'єкти. "Тепер вся інформація про майно, що постраждало від російської агресії, буде інтегрована в спеціальний Реєстр. Фіксація завданих збитків є необхідним кроком для подальшого формування політики відбудови та компенсації", - зазначають в міністерстві.

++15.00++

У Запорізькій області вдень було чутно звуки вибухів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, спрацювала протиповітряна оборона.

++14.55++

22 з 421 муніципальної школи Києва працюватимуть з нового навчального року виключно онлайн, оскільки не мають швидкого доступу до укриттів. "Навчатиме школярів спочатку в онлайн-режимі й одна зі шкіл у Подільському районі, яка найбільше постраждала в результаті обстрілів столиці російськими варварами цієї весни. В школі ще триває ремонт", - повідомив мер української столиці Віталій Кличко. У деяких навчальних закладах облаштування укриттів триває і його планують завершити до кінця вересня. Протягом цього часу учні та вчителі переходитимуть до укриттів, що розташовані поруч, у кроковій доступності - в школах по сусідству, метрополітені.

95 відсотків шкіл Києва працюватимуть з вересня у змішаному форматі навчання - як очному, так і онлайн. "Усі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість. На сьогодні це - 132 тисячі школярів", - каже Кличко. Загалом, за його словами, в Києві перебувають 60 відсотків дітей-школярів, тоді як 20 відсотків перебувають в інших регіонах України, а ще 20 - за кордоном. Водночас столичні школи та дитячі садки прийняли на навчання понад чотири тисячі дітей-переселенців.

++14.46++

ЗАЕС підключили до мережі

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України, заявили в національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом". "О 14.04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під'єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - йдеться в повідомленні компанії.

++14.30++

Україна отримає "митний безвіз" уже цього року - Шмигаль

Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.

Фото: AP

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

З його словами, "митний безвіз" з Європейським Союзом стане вже четвертим цього року після енергетичного в березні та транспортного і економічного влітку. "Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС- вже у 2024 році", - заявив Шмигаль.

Читайте детальніше: Україна отримає "митний безвіз" із ЄС цього року - Шмигаль

++14.12++

Ліве крило німецької СДПН закликало до переговорів із Росією

Ліве крило Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) закликало до припинення вогню в Україні та проведення мирних переговорів із РФ. Витяг зі звернення оприлюднив німецький тижневик Der Spiegel, у розпорядженні якого є текст цього документа. Він називається "Зброя має замовкнути". Автори пишуть, що фундаментальне покращення стосунків з Росією можливе лише у "постпутінську епоху", але до тих пір "необхідно знайти modus vivendi з російським урядом, який виключає подальшу військову ескалацію", а в результаті "повинна мати місце угода між Україною та Росією".

На звернення вже відреагував Андрій Мельник, який скоро покине посаду посла України у Німеччині. "Боже милостивий, чи можливо ще врятувати цю партію? Господи, як можна бути таким безсердечним і настільки забути історію?" - написав він у Twitter.

++13.43++

Мешканці Києва чули вдень звуки вибухів. У Київській обласній військовій адміністрації (ОВА) пояснюють, що в деяких районах Київщини триває знешкодження вибухонебезпечних предметів. "Вибухи контрольовані та не несуть небезпеки. Ці звуки ви можете чути протягом дня", - повідомляють в ОВА.

++13.16++

Спецслужби РФ шпигували за тренуваннями ЗСУ в Німеччині - розвідка

Спецслужби Росії шпигували в Німеччині за процесом навчання українських військовослужбовців роботі з західними системами озброєнь, повідомляє німецький тижневик Der Spiegel із посиланням на дані служби військової контррозвідки ФРН.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на полігоні Путлос 25 серпня, де Бундесвер навчає українців користуватися самохідними зенітними установками Gepard Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Російські агенти нібито стежили за підготовкою українців поблизу міста Ідар-Оберштайн, а також поблизу міста Графенвер. У першому інструктори німецьких збройних сил навчали українських колег використовувати самохідні артилерійські установки PzH2000, а в другому військовослужбовці США проводили заняття з українцями щодо застосування американських артилерійських систем. Там помітили підозрілі автомобілі, які могли спостерігати за дорогами, що ведуть до полігонів, а над навчальними центрами кілька разів пролітали дрони.

Читайте докладніше: Спецслужби РФ шпигували за тренуваннями ЗСУ в Німеччині - розвідка

++12.57++

Голова фракції Європейської народної партії у Європейському парламенті Манфред Вебер висловився за заборону на видачу росіянам туристичних віз з огляду на жорстоку російську агресію проти України та щоденні смерті мирних українців.

Виступаючи в ефірі суспільного телеканалу ARD, німецький євродепутат назвав неприйнятним, що росіяни відпочивають на курортах Німеччини у той час, як в Україні гинуть діти. "У мене у голові не вкладається, що на курортах на озері Тегернзее, острові Зюльт або на Балтійському морі українські біженці, які працюють офіціантами, можливо, обслуговують російських туристів", - зазначив політик.

++12.40++

Бельгія надасть через трастовий фонд Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вісім мільйонів євро нелетальної підтримки Збройним силам України. До неї увійде обладнання для надання першої допомоги, зимовий одяг або, якщо ці потреби вже будуть задоволені, фармацевтичні препарати чи прилади нічного бачення.

++12.33++

За даними української національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", станом на сьогоднішній ранок всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) досі відключені від мережі.

Російський солдат на ЗАЕС Фото: AP/dpa/picture alliance

"Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - йдеться у повідомленні компанії.

Читайте також: Місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС заплановано на наступний тиждень

++12.09++

Італія дасть Україні два мільйони євро на розмінування

Італія дасть Україні два мільйони євро на розмінування деокупованих територій. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луіджі Ді Майо під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським у Києві. “Італія, як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях, зможе приєднатися до проєктів відновлення України. В рамках цього проєкту ми вирішили надати два мільйони євро, які будуть направлені для гуманітарного розмінування”, - цитує його сайт українського МВС. Ді Майо також додав, що частину обладнання для розмінування Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.

++11.44++

Влада нідерландського міста Гаага попросила Європейський Союз про відстрочку виконання санкцій щодо РФ до 1 січня 2023 року, оскільки їй не вдається знайти заміну російському "Газпрому" як постачальнику газу. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на лист члена міської ради.

Санкції наказують європейським урядам та іншим державним органам розірвати чинні контракти з російськими компаніями до 10 жовтня. Влада Гааги каже, що в червні та липні провела загальноєвропейський тендер, але не змогла залучити жодної пропозиції від потенційних постачальників. У міській раді переконані, що знайдуть нового продавця газу, але сумніваються, що це вдасться зробити до 10 жовтня.

++11.19++

Військова розвідка Великобританії назвала навмисною дезінформацією заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу від 24 серпня про те, що Росія нібито спеціально вповільнює темпи військової кампанії в Україні, щоби зменшити жертви серед цивільного населення. "Наступ Росії застопорився через низьку ефективність та запеклий український спротив", - ідеться у повідомленні.

В розвідці нагадують, що керівництво РФ звільнило щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування в Україні, а в день виступу Шойгу Росія нанесла ракетний удар по місту Чаплине, вбивши 25 людей, серед яких двоє дітей. "Це підкреслює готовність Росії завдати побічної шкоди, коли вона бачить військову перевагу в ракетних або артилерійських ударах", - наголошується в повідомленні.

++10.52++

Вночі Росія завдала ракетного удару по інфраструктурному об'єкту міста Чугуїв Харківської області. Постраждалих немає. Також армія РФ завдала удару по місту Дергачі: зруйнований освітній заклад, загинула жінка, поранений чоловік. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що вночі в Миколаєві лунали вибухи. Інформація щодо них поки уточнюється.

++10.39++

Вночі у Львові на проспекті Свободи стався обвал частини будинку. Як повідомляє міська рада, зруйновані три з 14 квартир та два нежитлові приміщення. Мешканців будинку евакуювали. Вранці роботи з розбору завалів завершили. Постраждалих немає.

Обвал не пов'язаний з війною. За попередньою інформацією, ймовірною причиною стала реконструкція будинку у сусідній будівлі. Зі слів мешканців, будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку, що обвалився, і це могло зменшили несучу здатність будівлі та призвести до обвалу. Остаточні висновки зробить спеціальна комісія.



++10.10++

Указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення російської армії до двох мільйонів вказує на те, що Кремль найближчим часом навряд віддасть наказ про масову мобілізацію, вважають аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

++09.57++

Дерусифікація: У Києві перейменували майже 100 вулиць

Київcька міська рада перейменувала 95 вулиць, провулків і площ, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим.

26 квітня в центрі Києва демонтували радянський монумент робітників під Аркою дружби народів. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Зокрема, вулиця Маршала Малиновського стала вулицею Героїв полку "Азов", площа Тульська - площею Героїв УПА, вулиця Пітерська - вулицею Лондонською, а вулиця Ростовська - вулицею Луцькою.

Процес перейменування продовжиться під час наступного засідання Київради. Нові назви для майже 300 вулиць, провулків, бульварів, проспектів і площ української столиці обирали кияни онлайн-голосуванням.

Читайте детальніше: Дерусифікація: У Києві перейменували майже 100 вулиць

++09.36++

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована на наступний тиждень

Спеціальна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує візит до Запорізької атомної електростанції наступного тижня, заявила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль в ефірі радіо НВ. За її словами, зараз вирішуються логістичні питання щодо перевезення персоналу місії до ЗАЕС, але росіяни обстрілами створюють штучні перешкоди для їхнього прибуття.

За даними агентства Bloomberg, МАГАТЕ розраховує отримати доступ до 5 вересня. Спочатку представники агентства збиралися відвідати станцію тільки для того, щоби переконатися, що запаси збагаченого урану залишилися недоторканими. Проте, за даними джерел видання, до складу місії увійдуть фахівці з безпеки, а це означає, що МАГАТЕ зможе провести експертизу обстрілу АЕС, за допомогою якої можна буде притягнути до відповідальності винних.

++09.09++

Санкції щодо Росії "дуже ефективні", заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час спілкування з співгромадянами у Магдебурзі. "Жодна країна не має перспективи, якщо вона відрізана від економічного прогресу", - пояснив він. Говорячи про наслідки санкцій для Німеччини, Шольц зазначив, що уряд запровадив низку заходів для забезпечення енергопостачання країни.

++08.40++

З початку війни в Україні до ЄС в'їхали майже мільйон росіян

З початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Європейського Союзу в'їхали майже мільйон громадян РФ, свідчать дані Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex. 61 відсоток росіян в'їхали до ЄС через Фінляндію та Естонію.

Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

Тим часом у Євросоюзі триває дискусія щодо заборони шенгенських віз для громадян Росії. Міністри закордонних справ можуть обговорять це питання на зустрічі 31 серпня. За даними Bloomberg, головуюча в Раді ЄС Чехія може запропонувати скасувати угоду про спрощений порядок видачі шенгенських віз громадянам РФ. Якщо це рішення ухвалять, то росіяни й далі зможуть подавати заявки на отримання віз, але їхня вартість зросте, а розгляд займатиме більше часу.

Читайте детальніше: З початку війни в Україні до ЄС в'їхали майже мільйон росіян

++08.18++

Україна та Великобританія підписали 25 серпня план дій щодо допомоги у відновленні української транспортної інфраструктури. Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Великобританія надасть інженерну експертизу від престижних британських приватних організацій та план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової і портової інфраструктури, а також виділить п'ять автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Тим часом міністр транспорту Великобританії Ґрант Шеппс розповів про підтримку "Укрзалізниці" обсягом 10 мільйонів фунтів стерлінгів, яку анонсував прем'єр-міністр на саміті Великої сімки. В рамках цієї допомоги придбають обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, а також понад 120 контейнерів для транспортування зерна.

++07.47++

Армія РФ не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій на Донецькому напрямку. Зокрема, продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми росіяни вели наступальні дії, але успіху не мали. "На Слов'янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Російські підрозділи продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському, Краматорському, Новопавлівському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямах. Корабельне угруповання РФ зосереджене на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

++07.26++

РФ створила 21 фільтраційний табір на Донбасі з березня

З березня Росія створила щонайменше 21 фільтраційний табір для українців на Донеччині, йдеться у дослідженні Єльського університету, оприлюдненому американською неурядовою організацією Conflict Observatory, яка аналізує та публікує докази воєнних злочинів РФ в Україні.

У Державному департаменті США, коментуючи звіт, назвали депортацію серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та воєнним злочином.

Читайте детальніше: РФ створила 21 фільтраційний табір для українців на Донбасі