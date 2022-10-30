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Трагедія сталася у вузьких провулках туристичного кварталуФото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance
КатастрофиПівдення Корея

У тисняві в Сеулі загинула щонайменше 151 людина

Ігор Бурдига
11 хв. тому

У тисняві в столиці Південної Кореї загинула щонайменше 151 людина, з яких 19 - іноземці, а ще понад 100 осіб постраждали. Мер Сеула повертається з Європи.

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У тисняві під час святкування Гелловіна в столиці Південної Кореї - Сеулі - загинула щонайменше 151 людина, передає з посиланням на органи місцевої влади агентство Reuters. Станом на ранок неділі, 30 жовтня, відомо, що ще 104 людини постраждали, повідомляє Associated Press, додаючи, що 24 поранених у критичному стані.

Інцидент стався в районі Ітхевон, неподалік готелю Hamilton, де десятки тисяч людей зібралися на святкові заходи в суботу ввечері. За свідченнями очевидців, вулиці були настільки щільно забиті людьми та повільним транспортом, що працівникам та машинам швидкої було практично неможливо дістатися до алеї біля готелю. За оцінками поліції, в Ітхевоні для святкування Хеллоуїна зібралося близько 100 тисяч людей.

Ситуація швидко переросла в одну з найгірших катастроф Південній Кореї за останні роки. AP уточнює, що серед загиблих переважають підлітки та люди молодого віку. 

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Медики та рятувальники застрягали ще на під'їздах до сеульського району ІтхевонФото: Chung Sung-Jun/AFP/Getty Images

Мер Сеула негайно повертається з Європи

Президент Юн Сок Йоль, який головував на екстреному засіданні, розпорядився негайно надати постраждалим першу допомогу, зазначили у канцелярії глави держави. Мер столиці Про Се Хун вирішив так само негайно перервати поїздку до Європи.

У районі, розташованому поблизу військової бази США, - безліч барів, ресторанів та дискотек. Для жителів Сеула ці гуляння були одним із перших масових заходів після скасування коронавірусних обмежень, на які можна було прийти без медичних масок.

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