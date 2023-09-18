  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаІзраїль

У Тель-Авіві пройшли протести перед поїздкою прем'єра до США

Жан Рофе | Роман Губа
18 вересня 2023 р.

Тисячі ізраїльтян вийшли на 37-у за рахунком акцію протесту проти судової реформи уряду Біньяміна Нетаньяху.

https://p.dw.com/p/4WS92
Протести у Тель-Авіві
Протести у Тель-АвівіФото: Mostafa Alkharouf/AA/picture alliance

Напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до США в неділю, 17 вересня, тисячі протестувальників зібралися в Тель-Авіві на щотижневий мітинг проти політики його уряду, повідомляють ЗМІ. Демонстранти несли величезну копію Декларації незалежності Ізраїлю 1948 року.

Документ, в якому проголошується утворення держави Ізраїль та викладаються основні принципи її устрою, став темою дискусії під час слухань 12 вересня у Верховному суді Ізраїлю щодо правомірності одного з ключових законів, ухвалених парламентом країни (Кнесетом) у рамках судової реформи. Адвокат, котрий захищав у суді позицію уряду, заявив, що Декларація незалежності не має обов'язкової юридичної сили. Це викликало критику з боку протестного руху та опозиції.

Читайте також: Судова реформа в Ізраїлі: чи виправдані побоювання її критиків?

Парламент Ізраїлю обмежив повноваження Верховного суду

Схвалений Кнесетом 24 липня перший законопроект із пакету судової реформи обмежує право Верховного суду скасовувати рішення, ухвалені урядом. Опозиційні парламентарі бойкотували голосування щодо законопроекту, за нього проголосували 64 депутати правлячої коаліції. Цього виявилося достатньо для ухвалення документа. Критики реформи вважають, що поправки усувають один із ефективних механізмів контролю за урядом і тим самим створюють можливості для зловживань владою.

Інші положення судової реформи передбачають зміну процедури призначення суддів Верховного суду. На думку опозиції та критиків законопроектів, проведення судової реформи в Ізраїлі призведе до зникнення незалежної судової системи та підірве основи демократії. Протести проти неї тривають у країні вже 37-й тиждень поспіль. Зазвичай акції відбувалися щосуботи, але цього тижня організатори перенесли мітинг на неділю у зв'язку зі святкуванням Рош га-Шана - єврейського Нового року.

Як насправді виглядає Рош га-Шана в Умані: ціни, сміття і...

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські бійці у Кліщіївці

РФ намагається відбити Кліщівку і Андріївку - Міноборони

Конфлікти18 вересня 2023 р.
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Святкування тривають просто неба попри комендантську годину

"Боже, благослови Україну": святкування хасидів в Умані

"Боже, благослови Україну": святкування хасидів в Умані

Панорама17 вересня 2023 р.
Symbolbild Hinrichtung in Iran

Репресії в Ірані продовжуються

Репресії в Ірані продовжуються

Суспільство16 вересня 2023 р.
Мустафа Джемілєв під час інтерв'ю DW

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Конфлікти15 вересня 2023 р.
external

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Конфлікти15 вересня 2023 р.29:26 хв.
external

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Конфлікти15 вересня 2023 р.05:18 хв.
свобода слова, робота ЗМІ під час війни

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Суспільство15 вересня 2023 р.
На головну сторінку