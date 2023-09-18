У Тель-Авіві пройшли протести перед поїздкою прем'єра до США

Напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до США в неділю, 17 вересня, тисячі протестувальників зібралися в Тель-Авіві на щотижневий мітинг проти політики його уряду, повідомляють ЗМІ. Демонстранти несли величезну копію Декларації незалежності Ізраїлю 1948 року.

Документ, в якому проголошується утворення держави Ізраїль та викладаються основні принципи її устрою, став темою дискусії під час слухань 12 вересня у Верховному суді Ізраїлю щодо правомірності одного з ключових законів, ухвалених парламентом країни (Кнесетом) у рамках судової реформи. Адвокат, котрий захищав у суді позицію уряду, заявив, що Декларація незалежності не має обов'язкової юридичної сили. Це викликало критику з боку протестного руху та опозиції.

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Парламент Ізраїлю обмежив повноваження Верховного суду

Схвалений Кнесетом 24 липня перший законопроект із пакету судової реформи обмежує право Верховного суду скасовувати рішення, ухвалені урядом. Опозиційні парламентарі бойкотували голосування щодо законопроекту, за нього проголосували 64 депутати правлячої коаліції. Цього виявилося достатньо для ухвалення документа. Критики реформи вважають, що поправки усувають один із ефективних механізмів контролю за урядом і тим самим створюють можливості для зловживань владою.

Інші положення судової реформи передбачають зміну процедури призначення суддів Верховного суду. На думку опозиції та критиків законопроектів, проведення судової реформи в Ізраїлі призведе до зникнення незалежної судової системи та підірве основи демократії. Протести проти неї тривають у країні вже 37-й тиждень поспіль. Зазвичай акції відбувалися щосуботи, але цього тижня організатори перенесли мітинг на неділю у зв'язку зі святкуванням Рош га-Шана - єврейського Нового року.