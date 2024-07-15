У ТЦК на Львівщині кинули гранату

У Буську Золочівського району невідомий кинув гранату в будівлю ТЦК.

У ніч на понеділок, 15 липня, невідомий кинув гранату в будівлю територіального центру комплектування (ТЦК) у місті Буськ Золочівського району Львівської області.

Як повідомляє обласне управління поліції, в будівлі пошкоджений фасад і вікна, обійшлося без постраждалих.

Зловмисника розшукують та намагаються встановити його особу.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. До 16 липня всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мусять уточнити свої військово-облікові дані - в ТЦК, центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в мобільному додатку.

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