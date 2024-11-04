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У Тбілісі знову тисячі протестували проти підсумків виборів

Павло Мильников
4 листопада 2024 р.

На протесті в Грузії з'явилася шведська екоактивістка Грета Тунберг. А грузинська опозиція заявила, що мітинги стануть щоденними.

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Протест у Тбілісі 4 листопада 2024 року
Протест у Тбілісі 4 листопадаФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

У Тбілісі ввечері понеділка, 4 листопада, пройшла нова акція протесту проти результатів парламентських виборів у Грузії.

Демонстранти зібралися біля будівлі грузинського парламенту на проспекті Руставелі в центрі столиці. Оцінки кількості мітингувальників відрізняються: від чотирьох до 15 тисяч.

Грета Тунберг на протесті в Грузії

На мітингу з'явилася шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Вона пояснила, що прийшла, щоб "висловити підтримку активістам і громадянам Грузії, які втомилися від постійних репресій і скочування до тиранії".

Грузинська опозиція: Протести стануть щоденними

Акцію організувала опозиція: "Коаліція за зміни", "Єдиний національний рух" і "Сильна Грузія".

Один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніканор Мелія оголосив, що акції матимуть щоденний характер. Очікується, що 5 листопада мітинг пройде біля Палацу спорту.

Протести після виборів у Грузії

Центральна виборча комісія Грузії заявила про перемогу керівної партії "Грузинська мрія" з результатом близько 54 відсотків. Опозиція не погодилася з підсумками голосування, а чотири опозиційні партії, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, оголосили бойкот новому парламенту.

Міжнародні спостерігачі вказали на порушення: випадки залякування і підкупу виборців, тиску на державних службовців, багаторазового голосування і вкидання бюлетенів. США і Європейський Союз закликали розслідувати можливі фальсифікації та ймовірне втручання у виборчий процес у Грузії. Водночас Росія відкинула звинувачення у втручанні в грузинські вибори.

Перерахунок голосів на низці виборчих дільниць після перших протестів істотно не змінив раніше оголошених даних ЦВК.

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