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ПолітикаГрузія

У Тбілісі сталися сутички протестувальників із силовиками

Сергій Куприков
29 листопада 2024 р.

Грузинські силовики задіюють водомети та сльозогінний газ щодо учасників акції протесту проти відмови влади від євроінтеграції. Протестувальники зводять барикади.

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Протест на одній з вулиць Тбілісі, прилеглих до площі перед парламентом, 28 листопада 2024
На одній з вулиць Тбілісі, прилеглих до площі перед парламентомФото: IMAGO/SNA

У ніч на п'ятницю, 29 листопада, грузинські силовики задіяли водомети та сльозогінний газ проти учасників акції протесту, які зібралися в центрі Тбілісі з вечора напередодні після того, як прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив про припинення переговорів про вступ у Європейський Союз до 2028 року. 

У міністерстві внутрішніх справ (МВС) Грузії попередили про використання спеціальних засобів, заявивши, що мітинг "вийшов за межі закону про збори та маніфестації". Силовики витісняють учасників протесту з площі перед будівлею парламенту.

Демонстранти згрупувалися біля прилеглої гімназії та почали зводити барикади, повідомляє Telegram-канал Paper Kartuli. Частина з них екіпірована касками, багато - в масках.

У Тбілісі є постраждалі та затримані

У МВС заявили, що демонстранти кидали у бік правоохоронців різні предмети, внаслідок чого троє співробітників дістали поранень, двоє з них госпіталізовані.

Грузинські ЗМІ повідомляють, що внаслідок застосування силовиками сльозогінного газу та перцевого спрею постраждали протестувальники. Видання Mtavari Arkhi пише, що серед постраждалих є одна з лідерів "Коаліції за зміни" Елене Хоштарія. 

Протести в Тбілісі у ніч на 29 листопада 2024 року
Тбілісі, ніч на 29 листопадаФото: Yegikov Mikhail/ITAR-TASS/IMAGO

Видання Netgazeti передає, що у їхнього кореспондента пирснули перцевий спрей. Воно також опублікувало фотографії сімох постраждалих протестувальників. Видання "Публіка" пише, що його працівника Олександра Кешелашвілі затримали і побили, а потім звільнили  під підписку і перевезли до лікарні. Керівництво TV Pirveli поклало на міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі відповідальність за інцидент із оператором Ніко Кокая. За попередніми даними, під час сутички з силовиками Кокая зазнав травми голови, а також надихався сльозогінним газом. Грузинська служба "Радіо Свободи" передає, що боєць спецназу вдарив в обличчя її журналіста та оператора.

Повідомляється про жорсткі затримання учасників протестів.

Відмова уряду Грузії від переговорів з ЄС

Напередодні Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028-го. "Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів з Євросоюзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС", - сказав він.

Після заяви прем'єра біля центрального офісу правлячої партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту Грузії в Тбілісі почали збиратися стихійні мітинги. Ввечері президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела зустріч із представниками дипломатичного корпусу та лідерами прозахідної опозиції і виступила з екстреною заявою. "Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися", - заявила вона.

Цьому протесту передували акції проти результатів виборів у Грузії.

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