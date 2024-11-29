У Тбілісі сталися сутички протестувальників із силовиками

У ніч на п'ятницю, 29 листопада, грузинські силовики задіяли водомети та сльозогінний газ проти учасників акції протесту, які зібралися в центрі Тбілісі з вечора напередодні після того, як прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив про припинення переговорів про вступ у Європейський Союз до 2028 року.

У міністерстві внутрішніх справ (МВС) Грузії попередили про використання спеціальних засобів, заявивши, що мітинг "вийшов за межі закону про збори та маніфестації". Силовики витісняють учасників протесту з площі перед будівлею парламенту.

Демонстранти згрупувалися біля прилеглої гімназії та почали зводити барикади, повідомляє Telegram-канал Paper Kartuli. Частина з них екіпірована касками, багато - в масках.

У Тбілісі є постраждалі та затримані

У МВС заявили, що демонстранти кидали у бік правоохоронців різні предмети, внаслідок чого троє співробітників дістали поранень, двоє з них госпіталізовані.

Грузинські ЗМІ повідомляють, що внаслідок застосування силовиками сльозогінного газу та перцевого спрею постраждали протестувальники. Видання Mtavari Arkhi пише, що серед постраждалих є одна з лідерів "Коаліції за зміни" Елене Хоштарія.

Тбілісі, ніч на 29 листопада Фото: Yegikov Mikhail/ITAR-TASS/IMAGO

Видання Netgazeti передає, що у їхнього кореспондента пирснули перцевий спрей. Воно також опублікувало фотографії сімох постраждалих протестувальників. Видання "Публіка" пише, що його працівника Олександра Кешелашвілі затримали і побили, а потім звільнили під підписку і перевезли до лікарні. Керівництво TV Pirveli поклало на міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі відповідальність за інцидент із оператором Ніко Кокая. За попередніми даними, під час сутички з силовиками Кокая зазнав травми голови, а також надихався сльозогінним газом. Грузинська служба "Радіо Свободи" передає, що боєць спецназу вдарив в обличчя її журналіста та оператора.

Повідомляється про жорсткі затримання учасників протестів.

Відмова уряду Грузії від переговорів з ЄС

Напередодні Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028-го. "Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів з Євросоюзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС", - сказав він.

Після заяви прем'єра біля центрального офісу правлячої партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту Грузії в Тбілісі почали збиратися стихійні мітинги. Ввечері президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела зустріч із представниками дипломатичного корпусу та лідерами прозахідної опозиції і виступила з екстреною заявою. "Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися", - заявила вона.

Цьому протесту передували акції проти результатів виборів у Грузії.

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