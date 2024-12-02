У Тбілісі та інших містах Грузії не вщухають протести

У Тбілісі проти демонстрантів силовики застосовують водомети і сльозогінний газ. Протестувальників б'ють і затримують.

У Грузії п'ятий день не вщухають протести через відмову уряду продовжувати переговори з ЄС про вступ країни до спільноти. Станом на 7 ранку у понеділок, 2 грудня, в Тбілісі підрозділам спецпризначенців вдалося відтіснити протестувальників за межі проспекту Руставелі, повідомляє NewsGeorgia. Проти протестувальників спецпризначенці застосовують водомети та сльозогінний газ.

Демонстранти намагаються повернутися до будівлі парламенту та розгорнути там стихійне наметове містечко. Вони несуть прапори Грузії та ЄС і вимагають відставки уряду та нових парламентських виборів. Разом з тим, протестувальники кидають каміння в поліцейських та підпалюють сміттєві баки, зазначає AFP.

Біля метро, де зібралася частина учасників протесту, відбулися жорсткі затримання, протестувальників били. Журналісти додають, що демонстрантів переслідують не тільки на проспекті, а й у дворах і провулках. МВС Грузії повідомляє і про 21 силовика, якому спричинені тілесні ушкодження. Дані про поранених демонстрантів влада не наводить.

За даними NewsGeorgia, вночі 2 грудня поліція затримала понад 50 осіб.

У Батумі, Кутаїсі та в інших містах теж протестують

Протести ширяться й іншими містами Грузії. У Батумі, за свідченнями очевидців, на центральні вулиці виведені посилені сили поліції. Протестують також у Кутаїсі та Руставі.

Нагадаємо, протести у Грузії розпочалися 28 листопада після заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Поліція кілька ночей поспіль розганяла учасників протестів водометами та сльозогінним газом, ті у відповідь застосували піротехніку.

У Євросоюзі не виключили санкцій проти Грузії через відмову від обраного курсу. Держдепартамент США заявив, що "різні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи" стратегічного партнерства США та Грузії, яке тепер призупинять.