  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
СуспільствоГрузія

У Тбілісі та інших містах Грузії не вщухають протести

Дмитро Шварц | Олена Перепадя
2 грудня 2024 р.

У Тбілісі проти демонстрантів силовики застосовують водомети і сльозогінний газ. Протестувальників б'ють і затримують.

https://p.dw.com/p/4ndKU
Акція протесту у Тбілісі в ніч на 2 грудня 2024 року
У Грузії протести не вщухають п'ятий день поспільФото: Giorgi Arjevanidze/AFP via Getty Images

У Грузії п'ятий день не вщухають протести через відмову уряду продовжувати переговори з ЄС про вступ країни до спільноти. Станом на 7 ранку у понеділок, 2 грудня, в Тбілісі підрозділам спецпризначенців вдалося відтіснити протестувальників за межі проспекту Руставелі, повідомляє NewsGeorgia. Проти протестувальників спецпризначенці застосовують водомети та сльозогінний газ.

Демонстранти намагаються повернутися до будівлі парламенту та розгорнути там стихійне наметове містечко. Вони несуть прапори Грузії та ЄС і вимагають відставки уряду та нових парламентських виборів. Разом з тим, протестувальники кидають каміння в поліцейських та підпалюють сміттєві баки, зазначає AFP.

Біля метро, де зібралася частина учасників протесту, відбулися жорсткі затримання, протестувальників били. Журналісти додають, що демонстрантів переслідують не тільки на проспекті, а й у дворах і провулках. МВС Грузії повідомляє і про 21 силовика, якому спричинені тілесні ушкодження. Дані про поранених демонстрантів влада не наводить.

За даними NewsGeorgia, вночі 2 грудня поліція затримала понад 50 осіб.

У Батумі, Кутаїсі та в інших містах теж протестують

Протести ширяться й іншими містами Грузії. У Батумі, за свідченнями очевидців, на центральні вулиці виведені посилені сили поліції. Протестують також у Кутаїсі та Руставі.

Нагадаємо, протести у Грузії розпочалися 28 листопада після заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Поліція кілька ночей поспіль розганяла учасників протестів водометами та сльозогінним газом, ті у відповідь застосували піротехніку. 

У Євросоюзі не виключили санкцій проти Грузії через відмову від обраного курсу. Держдепартамент США заявив, що "різні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи" стратегічного партнерства США та Грузії, яке тепер призупинять.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе

Прем'єр Грузії вимагає від президентки Зурабішвілі залишити свою посаду

Прем'єр Грузії вимагає від президентки Зурабішвілі залишити свою посаду

Президентка Зурабішвілі має залишити свою посаду в грудні, попри її відмову робити це, заявив прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе.
Політика1 грудня 2024 р.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе

Прем'єр Грузії: Влада "не допустить" сценарію українського Майдану

Прем'єр Грузії: Влада "не допустить" сценарію українського Майдану

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе поклав відповідальність за насильство на акціях протесту у Тбілісі на європейських політиків та "агентуру". Тим часом в низці міст люди знову збираються на акції протесту.
Політика30 листопада 2024 р.
Голосування в Європарламенті у Страсбурзі (фото з архіву)

Європарламент закликав до нових виборів у Грузії

Європарламент закликав до нових виборів у Грузії

ЄП ухвалив резолюцію щодо Грузії, в якій не визнав результатів виборів, закликав до проведення нового голосування, а також попросив ЄС запровадити санкції щодо прем'єра країни та партійних лідерів.
Політика28 листопада 2024 р.