Протести у Тбілісі: поліція знов застосувала газ та водомети

Після ухвалення законопроєкту "про іноагентів" у другому читанні у Тбілісі триває масова акція протесту біля парламенту.

Поліція Грузії ввечері середи, 1 травня, застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати у Тбілісі для розгону демонстрантів біля парламенту, які виступають проти ухвалення закону про "іноземних агентів". Як повідомляє Reuters, поліція застосувала спецзасоби, щоб розігнати натовп з приблизно 40 тисяч протестувальників.

Як передає "Ехо Кавказу", співробітники міністерства внутрішніх справ (МВС) Грузії також застосували травматичну зброю, про що свідчать кадри, поширені різними ЗМІ, на яких можна побачити людей з ранами від гумових куль. У МВС заявили, що учасники мітингу поводилися агресивно та намагалися пошкодити вхідні залізні двері парламенту.

На мітингу чути крики: "Ні Росії", "Росіяни", "Раби".

Протести у Тбілісі

Парламент Грузії 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який правляча партія "Грузинська мрія" остаточно планує схвалити за два тижні. Грузинська версія закону про "іноагентів" зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси.

Опозиційні сили Грузії останніми днями протестують проти цього законопроєкту, вимагаючи від парламенту відкликати його. Увечері 28 квітня на площі Республіки в Тбілісі зібралося близько 20 тисяч осіб. Наступного дня в грузинській столиці відбулася провладна акція на підтримку правлячої партії "Грузинська мрія".

У ніч із 30 квітня на 1 травня грузинські сили спецпризначення розігнали мітинг проти закону про "іноагентів". Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ та водомети, постраждали десятки мітингувальників.

Євросоюз закликає владу Грузії відкликати законопроєкт. Єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич заявляв, що законопроєкт несумісний із європейськими нормами та цінностями. "Якщо його ухвалять, то це поставить під загрозу подальший європейський шлях Грузії", - зазначав єврокомісар.

У середу верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель засудив насильство, застосоване силами безпеки Грузії проти мітингувальників.