У Тбілісі група невідомих напала на журналістів

У столиці Грузії невідомі в масках напали на знімальну групу TV Pirveli. Журналіст та оператор потрапили у лікарню зі струсом мозку.

У столиці Грузії невідомі в масках напали на знімальну групу опозиційного телеканалу TV Pirveli під час прямого ефіру. Інцидент стався біля будівлі парламенту Грузії ввечері суботи, 7 грудня, на тлі продовження масових протестів.

В результаті нападу постраждали журналістка Мака Чихладзе та оператор Георгій Шецірулі, яких шпиталізували зі струсом мозку, повідомляє "Грузія онлайн". За словами лікарів, життю журналістів нічого не загрожує.

Через кілька годин після інциденту Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування нападу на журналістів. У відомстві підкреслили, що вживаються "всі необхідні дії" для встановлення та затримання винних. Директор TV Pirveli Вато Церетелі пообіцяв 25 тисяч доларів тим, хто надасть йому інформацію про особи нападників.

Омбудсмен Грузії Леван Іоселіані засудив напад на знімальну групу. Він закликав поліцію "негайно відреагувати та забезпечити безпеку громадян". Президентка країни Саломе Зурабішвілі, яка підтримує протестувальників, також закликала МВС Грузії "негайно вжити заходів у відповідь на жахливі події".

Ще один напад - на опозиційного політика

Того ж вечора близько 50 людей у ​​масках увірвалися в будівлю, де розташовано офіс опозиційної коаліції "За зміни", і побили члена об'єднання Кобу Хабазі, повідомляють грузинські ЗМІ. За словами самого Хабазі, невідомі напали на нього біля ліфта.

11-й день протестів у Грузії

Одинадцятий день у містах Грузії тривають масові протести. Їх спровокувала заява прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в перший же вечір приєдналася до мітингувальників, а надалі відмовилася залишити пост глави держави до проведення в країні нових виборів парламенту, склад якого вона назвала "нелегітимним".

Естонія, Латвія та Литва 2 грудня оголосили про запровадження санкцій проти тих, хто придушував протести в Грузії. Пізніше Україна приєдналася до санкційних заходів проти грузинського керівництва за розгін протестувальників. Міністерство закордонних справ Нідерландів 6 грудня оголосило, що запропонує ЄС "призупинити безвізові угоди з Грузією".