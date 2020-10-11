У Таджикистані обирають президента

У Таджикистані у неділю, 11 вересня, проходять президентські вибори. Проголосувати можна з 6 години ранку до 20 години за місцевим часом, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Центральна комісія з виборів та референдумів (ЦКВР) зареєструвала кандидатами представників п'яти з семи діючих у країні партій. Серед них чинний з 1994 року президент республіки Емомалі Рахмон, якого цього разу висунули очолювана ним Народно-демократична партія Таджикистану, а також Федерація незалежних профспілок і Спілка молоді республіки.

Серед інших кандидатів на пост президента є лідери партій: Рустам Латифзода - від Аграрної партії, Абдухалім Гафорзода - від Соціалістичної партії, Рустам Рахматзод від Партії економічних реформ і Міродж Абдуллоєв - від Комуністичної партії.

Голові Демократичної партії Саідджафару Усмонзоді відмовили в реєстрації, бо йому не вдалося зібрати необхідну для цього кількість підписів виборців. У свою чергу Соціал-демократична партія відмовилася брати участь у виборах.

За даними ЦКВР, право голосу мають більше 4,9 мільйона виборців. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на виборчі дільниці з'явилися понад 50 відсотків виборців. За даними комісії, станом на 15:00 за місцевим часом явка виборців становила понад 70 відсотків. Відповідно, оголошено вибори президента Таджикистану такими, що відбулися.

Попередні результати виборів президента Таджикистану оголосять протягом 24 годин після закінчення голосування, а остаточні результати - не пізніше ніж через два тижні після закінчення виборів.