У SWIFT готуються виконати рішення Заходу щодо банків РФ

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти Україні.

Хроніки 24-26 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями 27 лютого (час київський)

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У штаб-картирі SWIFT заявили, що готуються виконати рішення країн Заходу щодо санкцій відносно низки російських банків. "Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб прояснити деталі організацій, на які поширюватимуться нові заходи, і готуємося до виконання вимог відповідно до закону", - йдеться у заяві SWIFT.

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На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей, які розшукують своїх близьких. Захоплені в полон росіяни також мають можливість подзвонити додому, повідомляє міністерство оборони України. Як повідомлялось, в Україні відкрили гарячу лінію "Вернись живым из Украины", щоб про втрати своїх солдатів і офіцерів могли дізнатися якомога більше росіян.

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав усі сторони в Україні утримуватися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних матеріалів та експлуатацію усіх ядерних об'єктів. Він зазначив, що зараз атомні підприємства в Україні "працюють у звичайному режимі, і їхні ядерні матеріали залишаються під контролем". "Дуже важливо, щоб ця ситуація зберігалася, а персонал підприємств, як і раніше, міг виконувати свою життєво важливу роботу без будь-якого надмірного тиску або стресу", - ідеться у заяві гендиректора МАГАТЕі.

Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого. Зараз вони повідомляють, що "моніторять там радіаційну обстановку", а "персонал АЕС продовжує працювати в штатному режимі".



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Польща повертає деякі автомобілі з України, оскільки вони не маються полісу страхування - "зеленої карти". Державна прикордонна служба нагадує, що це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

Нагадаємо, однак, що Польща суттєво спростила перетин кордону українцями, які рятуються від війни і надає Україні допомогу. Польща висловилась за те, щоб розглянути питання членства України в ЄС.

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Як передає швейцарська газета Der Tages-Anzeiger, президент України Володимир Зеленський міг попросити свого швейцарського колегу Іньяціо Кассіса виступити нейтральним посередником між Києвом та Москвою та допомогти у досягненні припинення вогню між двома країнами. 28 лютого у Женеві стартує 49-а регулярна сесія Ради з прав людини. На день пізніше її відвідає глава МЗС РФ Сергій Лавров. Швейцарія активно займалася посередницькими зусиллями у 2014 році після анексії Москвою Криму. Офіційного підтвердження інформації Der Tages-Anzeiger наразі немає.

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Експрезидент США Дональд Трамп засудив вторгнення Росії до України та сказав, що молиться за українців. Як зазначає Reuters, цей вислів ознаменував різку зміну тону порівняно з коментарем раніше цього тижня, в якому Трамп вихваляв Путіна. Нині ж він похвалив Зеленського, назвавши його "хоробрим" через те, що той не покидає Київ. "Російська атака на Україну жахає. Ми молимося за гордий український народ. Хай благословить їх усіх Господь", - сказав ексглава Білого дому.

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Дедалі більше жителів України змушені залишити країну через війну. Станом на 26 лютого, Україну покинули близько 150 тисяч людей, розповіла представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) Джун-Ах Гедіні-Вільямс в інтерв'ю Deutsche Welle. За її словами, їхня кількість продовжує зростати, і UNHCR очікує, що кордони сусідніх з Україною країн перетнуть до 4 мільйонів людей. Проте зараз спланувати обсяг припливу біженців складно, зазначила Гедіні-Вільямс.

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Горить нафтобаза у Василькові на Київщині. Ймовірно, пожежа спричинена вибухом. Мешканцям радять зачинити вікна. У цей же час у каналі Telegram Держспецзв'язку розміщене відео з підписом "У Харкові окупанти підірвали газопровід".

++02.04++

Єврокомісія, Берлін та п'ять його союзників мають намір позбавити заможних росіян можливості отримати так звані "золоті паспорти" й тим самим європейське громадянство. Шість держав особливо наголосили на готовності вжити подальших заходів, якщо Росія "не припинить напад на Україну, а, отже, на європейський мирний порядок".

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Ілон Маск повідомив, що сервіс Starlink (глобальна супутникова система компанії Маска SpaceX. - Ред.) зараз активний в Україні. "Більше терміналів на підході", - написав він у свлєму Twitter.

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Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заявили, що не використовуватимуть російський прапор та гімн на своїх офіційних заходах до кінця поточного сезону через військове вторгнення Росії в Україну. Крім того, в IBU та FIG аналогічні заходи вживають щодо Білорусі.

У FIS пояснили, що спортсмени з РФ зможуть і надалі виступати під своїм іменем, а їхньою країною буде вказана Росія, проте на офіційних заходах, включаючи церемонії, використовуватиметься прапор та гімн Федерації. Крім того, FIS надаватиме фінансову, логістичну та технічну підтримку українським спортсменам та їхнім командам "доти, доки вони не зможуть безпечно повернутися додому".

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Національна поліція України повідомляє про втрати російських військ на теритирії України станом на 26 лютого - 14 літаків, 102 танки, 1 бук тощо. Загиблих російських солдатів - близько 3500.

Напередодні Київ звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням сприяти вивезенню з України до РФ тисяч тіл російських військових, убитих у боях з українською армією.

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Німецька авіакомпанія Lufthansa також тимчасово припиняє рейси до Росії, і на сім днів зупиняє польоти у повітряному просторі РФ. "Літаки, які в даний час знаходяться в російському повітряному просторі, залишать його найближчим часом", - ідеться в заяві компанії. Так у ній відреагували на вторгнення РФ в Україну та пов'язану з цим ситуацію в галузі безпеки.

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Нідерландська авіакомпанія KLM, дочірній перевізник Air France-KLM, зупиняє всі рейси до Росії наступного тижня. Цей крок робиться з урахуванням європейських санкцій щодо РФ, йдеться у повідомленні компанії. KLM також уникатиме повітряного простору Росії протягом наступних семи днів.

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У відповідь на напад Росії на Україну, західні союзники вирішили відключити низку російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у Берліні. Рішення ухвалено США, Францією, Канадою, Італією, Великою Британією, Єврокомісією та Німеччиною.

"Ми зобов'язуємося забезпечити відключення окремих російських банків від системи SWIFT. Це забезпечить відключення цих установ від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їх здатності працювати в глобальному масштабі", - зазначили в Єврокомісії.