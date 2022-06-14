 У світі стало більше доларових мільйонерів - World Wealth Report | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2022

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Новини

У світі стало більше доларових мільйонерів - World Wealth Report

Кількість доларових мільйонерів у 2022 році зросла через зростання курсу акцій та відновлення кон'юнктури ринку після кризи, що була спричинена пандемією коронавірусу, йдеться у доповіді World Wealth Report.

Долари США

Протягом 2021 року кількість людей, що володіють інвестиційними активами на суму не менше одного мільйона доларів США, зросла у світі на 7,8 відсотка - до 22,5 мільйона осіб. При цьому загальні статки найзаможніших людей планети, порівняно з попереднім роком, збільшилися на 8 відсотків - до 86 трильйонів доларів (82 трильйони євро). Такі дані містяться у доповіді World Wealth Report, яку у вівторок, 14 червня, оприлюднила консалтингова компанія Capgemini.

За оцінкою Capgemini, на таку динаміку вплинуло зростання курсу акцій, а також відновлення світового ринку після пандемійного 2020 року. За словами експерта компанії Клауса-Ґеорґа Маєра (Klaus-Georg Meyer), прогнози на 2022 рік набагато скромніші, оскільки підвищення облікових ставок центральними банками у рамках боротьби з високою інфляцією впливає на настрої на фондових ринках та курси акцій на біржах.

Найбільша кількість доларових мільйонерів, за даними Capgemini, живе у США - 7,46 мільйона людей. На другому місці в рейтингу Японія з 3,65 мільйонами мільйонерів, на третьому Німеччина з 1,63 мільйоном, а далі Китай з 1,54 мільйоном мільйонерів.

У Німеччині теж стало більше мільйонерів

Доларових мільйонерів за цей час побільшало і в Німеччині. 2021 року їх у ФРН стало на 100 тисяч більше, ніж у попередньому році.

Загальні статки усіх доларових мільйонерів у Німеччині за рік збільшилися на 7,4 відсотка, досягнувши позначки у 6,3 трильйона доларів (6 трильйонів євро). Окрім підвищення курсу акцій, на таку тенденцію вплинув і обсяг заощаджень німців, що зріс, а також бум на ринку нерухомості, кажуть експерти.

 

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