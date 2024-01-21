У світі проходять акції "Росія без Путіна" - нечисленні

Акції приурочені до третьої річниці повернення Олексія Навального в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння "Новичком".

У неділю, 21 січня, в світі відбуваються акції під гаслом "Росія без Путіна". Вони приурочені до третьої річниці повернення опозиціонера Олексія Навального в РФ з Німеччини, де він лікувався після отруєння речовиною нервово-паралітичної дії групи "Новичок".

Перші пікети пройшли в Австралії та Новій Зеландії. На них вийшли кілька десятків людей.

У Тбілісі акцію провели біля будівлі парламенту Грузії. Її учасники тримали в руках плакати проти президента РФ Володимира Путіна, війни Росії проти України, а також на підтримку Навального та інших політичних в'язнів.

Мітинги пройшли також у Єревані, Кракові, Ризі, Таллінні, Вільнюсі, Дубліні, Парижі та інших містах Європи.

У Берліні до Бранденбурзьких воріт вийшли кілька сотень людей. Вони принесли плакати "Росія без Путіна", "Ні війні" та "Свободу Навальному". У Кельні в аналогічному заході взяли участь близько 200 людей.

Акції також анонсовані у містах Північної та Південної Америки.

Кримінальне переслідування Навального в Росії

Навального затримали 17 січня 2021 року на паспортному контролі, коли він прилетів у Москву з Берліна.

Його відправили до колонії в лютому 2021 року після того, як оголосили винним у шахрайстві. Тоді політика засудили до 2,8 року ув'язнення. У березні 2022 року Навального також визнали винним у шахрайстві та образі судді, призначивши дев'ять років колонії суворого режиму за сукупністю злочинів.

У серпні 2023 року Навального засудили до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про створення "екстремістської спільноти". Такою спільнотою, за версією російської влади, був заснований ним "Фонд боротьби з корупцією".

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