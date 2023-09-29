У Швейцарії висунули звинувачення проти доньки Карімова

Гульнару Карімову у Швейцарії звинуватили в участі у злочинній організації, підкупі іноземних чиновників і відмиванні грошей.

Федеральна прокуратура Швейцарії направила до суду обвинувачення у справі старшої доньки першого президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнари Карімової. Її звинувачують в участі у злочинній організації, підкупі іноземних чиновників і відмиванні грошей. Про це швейцарське відомство повідомило напередодні.

Згідно з обвинувальним висновком, Карімова і колишній керуючий директор узбецького представництва однієї з російських телекомунікаційних компаній були учасниками злочинної організації, яка діяла як у Швейцарії, так і в інших країнах.

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За версією швейцарської прокуратури, щонайменше з 2001 до 2013 року Карімова створила і керувала злочинною організацією під назвою "Офіс", до якої входило кілька десятків осіб і безліч компаній. Іноземним організаціям, які бажали почати роботу в телекомунікаційній галузі Узбекистану, доводилося давати хабарі пов'язаним із Карімовою компаніям. Згідно з обвинувальним висновком, організація діяла у Швейцарії з 2005 року.

Подібні звинувачення проти Карімової висували у Великобританії

Розслідування федеральної прокуратури Швейцарії почалося 2012 року. Під час слідства було конфісковано активи на суму 780 мільйонів швейцарських франків (806 мільйонів євро), включно з нерухомістю, готівкою і коштовностями.

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Аналогічні звинувачення щодо Карімової були висунуті у Великобританії. Влада країни конфіскувала її майно на суму понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів - дві квартири в районі Лондона Белгравія, а також особняк у графстві Суррей. Суд у Лондоні дійшов висновку, що все це майно було придбано на злочинні доходи, а саме завдяки хабарям від телекомунікаційних компаній за допомогу у виході на узбецький ринок.

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Загальна сума активів, пов'язаних із Гульнарою Карімовою, у Швейцарії, Франції, США та низці інших країн оцінювалася майже в 1,4 мільярда доларів. Серед майна, яким володіла злочинна група, була й нерухомість у Ялті в анексованому Росією Криму. У серпні 2015 року Карімову було засуджено в Узбекистані за здирництво та ухилення від сплати податків, а в 2017 році в рамках іншої справи їй призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років, а потім збільшили його до 13 років і 4 місяців.