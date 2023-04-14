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Прапор ШвеціїФото: imago images/McPHOTO
КонфліктиШвеція

У Швеції за підозрою у шпигунстві затримали росіянку

Олександр Куницький | Дмитро Вачедін
25 хв. тому

На нафтопереробному заводі в Гетеборзі затримали співробітницю. Її підозрюють у промисловому шпигунстві.

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У шведському Гетеборзі за підозрою у промисловому шпигунстві затримали громадянку Росії. Про це у п'ятницю, 14 квітня, повідомив шведський телеканал TV4.

Жінку затримали напереродні на нафтопереробному заводі компанії Preem, де вона працювала. За даними телеканалу, у цій справі був проведений обшук і допитані кілька людей. Інших подробиць наразі немає. Джерела телеканалу зазначають, що затримання відбулося за підозрою саме у промисловому шпигунстві.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія, Швеція та Норвегія посилили боротьбу з російською розвідкою. У січні суд у Швеції визнав двох братів винними у шпигунстві на користь Росії. Одного з них засудили до довічного ув'язнення, іншого - до дев'яти років та 10 місяців в'язниці.

Напереродні, 13 квітня, міністерство закордонних справ Норвегії оголосило про видворення з країни "15 офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям".  

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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