У Швеції відомого автора детективів ув'язнять на 18 місяців

Суд у Стокгольмі засудив одного з найпопулярніших сучасних авторів трилерів у Швеції Хокана Нессера та його дружину до 18 місяців ув'язнення за ухилення від сплати податків.

Стокгольмський апеляційний суд у п’ятницю, 14 червня, засудив одного з найпопулярніших сучасних авторів детективів та трилерів у Швеції Хокана Нессера до 18 місяців ув’язнення за ухилення від сплати податків. Як повідомляє агенція AFP, його дружина отримала такий же 18-місячний термін.

Суд визнав подружжя винним у недекларуванні податковим органам переказу майже 13 мільйонів шведських крон (1,23 мільйона доларів) від компаній на Мальті в період з 2013 по 2015 рік.

"Ми в шоці і відчуваємо, ніби нас переїхав танк", - сказав Нессер.

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За його словами, він найняв бухгалтера для ведення його фінансових справ.

Письменника виправдали в суді першої інстанції навесні 2023 року. Тоді суд прийняв аргумент автора про те, що перекази відбулися через незнання податкових правил.

Нессер написав 48 книг, які розійшлися тиражем близько 20 мільйонів примірників по всьому світу. Його твори, деякі з яких були адаптовані для великого екрана чи телебачення, були перекладені на понад 20 мов.

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