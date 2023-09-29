У Швеції судять шпигуна з РФ: обвинувачення просить 5 років

Громадянина Швеції російського походження Сергія Скворцова звинувачують у передачі ГРУ західних технологій. Йому загрожує ув'язнення терміном до п'яти років.

Прокуратура Швеції зажадала засудити громадянина країни російського походження Сергія Скворцова до тюремного ув'язнення терміном до п'яти років за звинуваченням у передачі західних технологій російським військовим. Про це повідомило ввечері четверга, 28 вересня, агентство AFP.

Скворцов, заарештований у листопаді 2022 року, проживав у Швеції з 1990-х років і керував компаніями з імпорту та експорту. Свій бізнес він використовував, щоб незаконно добувати інформацію і технології, які він передавав російським спецслужбам, зокрема Головному розвідуправлінню Генштабу РФ (ГРУ), йдеться в обвинувальному висновку. Прокурори вважають, що Скворцов був частиною великої російської мережі, створеної для отримання технологій, недоступних Москві через санкції.

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Чоловікові пред'явлено звинувачення за двома пунктами про "незаконну розвідувальну діяльність" проти США і Швеції впродовж понад десяти років. Більша частина розпочатого 4 вересня судового процесу тривала за закритими дверима з міркувань національної безпеки. Свідками по ньому виступили агент американського ФБР і представники шведських спецслужб.

Скворцов заперечує всі звинувачення

"Він є агентом із закупівель російського військового комплексу та його розвідувального підрозділу ГРУ. У Росії є потреба в електронних технологіях. Є російська система закупівель, і цією системою керують спецслужби. Скворцов і дві його компанії є частиною цієї системи", - заявив прокурор Генрік Олін. Сам Скворцов заявив, що невинний.

Скворцова і його дружину затримали в передмісті Стокгольма в листопаді 2022 року. З часу затримання чоловік перебуває під вартою, його дружину відпустили за підсумками розслідування без висунення їй обвинувачень. Вирок буде оголошено 26 жовтня.