  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Закон і правоШвеція

У Швеції судять шпигуна з РФ: обвинувачення просить 5 років

Валерій Сааков | Даниїл Сотников
29 вересня 2023 р.

Громадянина Швеції російського походження Сергія Скворцова звинувачують у передачі ГРУ західних технологій. Йому загрожує ув'язнення терміном до п'яти років.

https://p.dw.com/p/4WxoL
Розгляд справи над шпигунами РФ в одному з судів Стокгольма
Журналісти в одному з судів Стокгольма під час розгляду справи над російськими шпигунами (25 листопада 2022 року)Фото: Jessica Gow/TT News Agency/AP/picture alliance

Прокуратура Швеції зажадала засудити громадянина країни російського походження Сергія Скворцова до тюремного ув'язнення терміном до п'яти років за звинуваченням у передачі західних технологій російським військовим. Про це повідомило ввечері четверга, 28 вересня, агентство AFP.

Скворцов, заарештований у листопаді 2022 року, проживав у Швеції з 1990-х років і керував компаніями з імпорту та експорту. Свій бізнес він використовував, щоб незаконно добувати інформацію і технології, які він передавав російським спецслужбам, зокрема Головному розвідуправлінню Генштабу РФ (ГРУ), йдеться в обвинувальному висновку. Прокурори вважають, що Скворцов був частиною великої російської мережі, створеної для отримання технологій, недоступних Москві через санкції.

Читайте також: Антишпигунські заходи: уряд Німеччини погодив проєкт реформи розвідки

Чоловікові пред'явлено звинувачення за двома пунктами про "незаконну розвідувальну діяльність" проти США і Швеції впродовж понад десяти років. Більша частина розпочатого 4 вересня судового процесу тривала за закритими дверима з міркувань національної безпеки. Свідками по ньому виступили агент американського ФБР і представники шведських спецслужб.

Скворцов заперечує всі звинувачення

"Він є агентом із закупівель російського військового комплексу та його розвідувального підрозділу ГРУ. У Росії є потреба в електронних технологіях. Є російська система закупівель, і цією системою керують спецслужби. Скворцов і дві його компанії є частиною цієї системи", - заявив прокурор Генрік Олін. Сам Скворцов заявив, що невинний.

Скворцова і його дружину затримали в передмісті Стокгольма в листопаді 2022 року. З часу затримання чоловік перебуває під вартою, його дружину відпустили за підсумками розслідування без висунення їй обвинувачень. Вирок буде оголошено 26 жовтня.

Скільки грошей на війну залишилося у Росії? Інтерв'ю DW

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Фітнес-трекери як шпигуни (29.01.2018)

Фітнес-трекери як шпигуни (29.01.2018)

Мобільні додатки для бігунів, що фіксують їхнє пересування на інтерактивній карті, розсекретили інформацію про розташування військових баз США в районі військових конфліктів на Близькому Сході. А ви користуєтеся фітнес-додатками?
Суспільство29 січня 2018 р.01:20 хв.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зеленський під час ушанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру

Зеленський про Бабин Яр: Важливо завжди пам'ятати історію

Суспільство29 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Юрій Гаравський у капюшоні та поліцейський перед будівлею суду у швейцарському Санкт-Галлені

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Злочинність29 вересня 2023 р.
На автостоянці під Ґрефенгаузеном у Гессені: страйк водіїв Mazur Group. На передньому плані - водій вантажівки Роман

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Суспільство28 вересня 2023 р.
Сутички протестувальників та поліції в Єревані після капітуляції Нагірного Карабаху внаслідок воєнної операції Азербайджану

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Конфлікти28 вересня 2023 р.
15 жовтня у Польщі буде переобрано парламент

Як вісім років правління ПіС змінили Польщу

Як вісім років правління ПіС змінили Польщу

Політика28 вересня 2023 р.
Сліди від різкого виходу природного газу на поверхню моря після підриву трубопроводу "Північний потік", 28 вересня 2022 року

У справі про підрив "Північних потоків" з'явилися нові імена

У справі про підрив "Північних потоків" з'явилися нові імена

Конфлікти28 вересня 2023 р.
Новий смартфон китайського концерну Huawei - з найновішим китайським чіпом?

Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні

Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні

Економіка28 вересня 2023 р.
На головну сторінку