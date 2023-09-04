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СуспільствоШвеція

У Швеції розпочався суд над імовірним російським шпигуном

Валерій Сааков | Олександр Куницький
4 вересня 2023 р.

Громадянина Швеції російського походження Сергія Скворцова судять за передачу російському ГРУ західних технологій. Йому загрожує термін до чотирьох років позбавлення волі.

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У Швеції судять російського шпигуна
Підсудному інкримінують передачу західних технологій російським військовимФото: imago/bonn-sequenz

У Стокгольмі розпочався судовий процес над шведським громадянином російського походження Сергієм Скворцовим, якого звинувачують у "масштабній незаконній розвідувальній діяльності" проти Швеції та США. Перше засідання суду відбулося в понеділок, 4 вересня.

60-річному Скворцову інкримінують передачу західних технологій російським військовим. Прокурор Генрік Олін, виступаючи на першому засіданні, назвав підсудного "агентом із закупівель". Скворцову загрожують до чотирьох років ув'язнення, його адвокат заперечує провину підзахисного.

Скворцова і його дружину затримали в передмісті Стокгольма в листопаді 2022 року. З часу затримання чоловік перебуває під вартою, його дружину відпустили за підсумками розслідування без висунення їй обвинувачень.

У чому шведська прокуратура обвинувачує Скворцова

За даними шведської прокуратури, Скворцов із 1 липня 2014-го до листопада 2022 року "таємно і з використанням шахрайських засобів здійснював діяльність в інтересах російської держави з метою отримання інформації, розкриття якої іноземній державі могло створити загрозу для безпеки Швеції".

Скворцов користувався своїм бізнесом у сфері імпорту-експорту, щоб незаконно здобувати інформацію і технології, які він передавав ГРУ, йдеться в обвинувальному висновку. Він також збирав дані про те, як добувати "різні предмети для російської держави й збройних сил, які не можна було отримати на відкритому ринку через санкції". Експерти повідомили шведським ЗМІ, що отримані Скворцовим пристрої, зокрема електронні, можуть бути використані, приміром, для розробки ядерної зброї.

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Сергій Скворцов жив у Швеції протягом 25 років, а 2012 року отримав шведське громадянство. Багато років поспіль він та його дружина посідали ключові посади в компаніях, що займалися імпортом і експортом різноманітної промислової продукції.

Судовий розгляд заплановано до 25 вересня. З метою нацбезпеки частину процесу проводитимуть за зачиненими дверима. Серед свідків буде, зокрема, агент американського ФБР, а також представники шведських спецслужб. Доказами стануть електронні листи російського міноборони на адресу Скворцова, а також вилучені в нього під час слідчих дій комп'ютери, USB-накопичувачі та мобільні телефони, зазначає агентство AFP.

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