У Швеції дрони паралізували роботу найбільшого аеропорту

Через виявлення чотирьох дронів невстановленого типу прийом та відправку літаків з аеропорту Стокгольм-Арланда призупинили на кілька годин. Поліція розслідує імовірну диверсію.

Стокгольмський аеропорт Арланда на кілька годин зупинив виконання рейсів через виявлення чотирьох невідомих безпілотників, повідомляє у понеділок, 9 вересня, агенція Reuters з посиланням на поліцію.

За словами речника цивільної авіації, з диспетчерської вежі близько опівночі помітили чотири дрони різного розміру, повідомила газета Aftonbladet.

"Після цього було ухвалено рішення зупинити зліт і посадку", - додав він. Представник компанії-оператора аеропорту Swedavia підтвердив тимчасову зупинку, але відмовився від подальших коментарів.

Рух повітряних суден відновили близько 1.30 ночі за Гринвічем (3.30 за Києвом), зазначили в поліції. Правоохоронці розслідують версію можливої диверсії.

Напередодні, 8 вересня, у Латвії заявили про потрапляння на територію країни російського безпілотника з Білорусі. За даними латвійського міноборони, імовірно, військовий дрон залетів у повітряний простір Латвії та згодом розбився. На місці інциденту проводиться розслідування.

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