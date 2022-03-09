У Сумах знову працюватиме гуманітарний коридор до Полтави

Гуманітарний коридор з Сум до Полтави працюватиме у середу, 9 березня, з 9.00 до 21.00 за Києвом, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. "Усю ніч працювала переговорна група, і було продовжено дію гумкоридору із Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00", - написав Живицький у Telegram-каналі. Також він зазначив, що є можливість виїзду власним транспортом. Крім того, приблизно о 14.00 до Сум повернуться 22 автобуси з Полтави, які вчора виїжджали у першій колоні. Ними евакуюватимуть вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку та з інвалідністю, пише голова ОВА.

8 березня, за даними заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка, 5000 людей та більше тисячі приватних авто покинули місто завдяки роботі гуманітарного коридору.

22 загиблих внаслідок авіаудару в Сумах

У результаті авіаудару по Сумах у ніч на 8 березня загинули 22 людини, троє з них - діти, вісім людей поранено, повідомляє Живицький. "Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах", - заявив голова ОВА.

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Внаслідок авіаудару шість будинків було повністю зруйновано, ще близько двох десятків сусідніх будинків зруйнувалися частково. Загалом, за його даними, лише за вечір 8 березня російські війська скинули три бомби на Сумський район. Друга бомба російської авіації потрапила у житловий будинок у селі Битиця, одна людина загинула, одна - зазнала поранень, зазначає Живицький. Третю бомбу війська РФ скинули на базу відпочинку "Сонячна Поляна", внаслідок чого четверо людей були травмовані.

Обстріли Сумщині тривають

Російські війська і далі обстрілюють цивільну інфраструктуру Охтирки. "Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торговельні приміщення, багато людей поранені, не всіх знайшли. ТЕЦ - зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор", - цитує голова Сумської ОВА міського очільника Павла Кузьменка.

Внаслідок обстрілів Охтирки загинула одна людина, 14 зазнали поранень. Крім того, під атакою російських військ перебувала Великописарівська територіальна громада. За попередніми даними, по будинках мирних жителів російська війська стріляли з великокаліберної артилерії. Там пошкоджено щонайменше чотири приватних будинки, одна людина зазнала травмувань, частково відсутня електроенергія та зв'язок. Повністю відсутнє електропостачання в Боромлі. Скрутна гуманітарна ситуація спостерігається у Тростянці, мешканці якої печуть і роздають соціальний хліб, повідомляє Живицький.

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