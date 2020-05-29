 У Сумах діятиме нічна комендантська година для дітей до 16 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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Новини

У Сумах діятиме нічна комендантська година для дітей до 16 років

Сумська міська рада заборонила дітям до 16 років бути на вулиці без батьків або інших законних представників із 22:00 до 6 ранку. Таким чином у місті хочуть запобігати дитячій і підлітковій злочинності та алкоголізму.

підліток споживає алкогольний напій

У місті Суми заборонили особам до 16 років перебувати на вулиці без батьків чи інших законних представників із 22:00 до 6:00. Про це повідомила пресслужба Сумської міської ради в четвер, 15 липня. Таким чином хочуть обмежити перебування неповнолітніх у розважальних закладах та інших громадських місцях.

"Міська рада прийняла рішення про обмеження перебування юних сумчан в установах, де здійснюється діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях на території Сумської міської тергромади", - ідеться в повідомленні міськради.

Запобігти дитячій  злочинності та алкоголізму

Мета рішення - запобігти правопорушенням серед дітей і молоді, криміногенній атмосфері серед підлітків, продажу підліткам та вживанню спиртних і слабоалкогольних напоїв, а також втягнення неповнолітніх у пияцтво, вказано у преамбулі рішення.

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Власники розважальних закладів, кафе, барів, ресторанів мають право вимагати у відвідувачів документи, які підтверджують досягнення 16-річного віку.

Управлінню освіти і науки, Центру соціальних служб, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів спільно з Сумським районним управлінням поліції доручили посилити контроль. У разі виявлення порушень батьків або осіб, які їх замінюють, притягатимуть до адміністративної відповідальності.

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