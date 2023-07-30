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Удар РФ по Сумах: навчальний заклад повністю знищений

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Внаслідок влучання російської ракети у Сумах повністю знищена чотириповерхова будівля навчального закладу, пошкоджень зазнали гуртожитки, будинки, будівлі церкви та недільної школи. Двоє людей загинули, ще 20 - поранені.

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Рятувальники на місці влучання в Сумах, 3 липня 2023 року (архівне фото)
Рятувальники на місці влучання в Сумах, 3 липня 2023 року (архівне фото)Фото: Andrii Marienko/AP/dpa/picture alliance

У Сумах завершили робір завалів на місці влучання під час ракетного обстрілу з боку військ РФ 29 липня. Як повідомив увечері неділі, 30 липня, президент України Володимир Зеленський, внаслідоквлучання ракети будівля навчального корпусу училища була повністю знищена.

"Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи", - написав він у Telegram.

Двоє людей загинули, ще 20 - поранені

Внаслідок цього ракетного удару загинули двоє людей, ще 20 - зазнали поранень. У рятувальній операції та розборі завалів у Сумах були задіяні 285 людей, додав Зеленський. "Кожне врятоване життя - це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала", - наголосив президент.

Нагадаємо, чергова атака Росії на Україну почалася ввечері в суботу та тривала протягом ночі на неділю. Дніпропетровську та Херсонську області Росія атакувала дронами, а на острові Зміїному застосувала бомби невстановленого типу.

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