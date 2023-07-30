Удар РФ по Сумах: навчальний заклад повністю знищений
У Сумах завершили робір завалів на місці влучання під час ракетного обстрілу з боку військ РФ 29 липня. Як повідомив увечері неділі, 30 липня, президент України Володимир Зеленський, внаслідоквлучання ракети будівля навчального корпусу училища була повністю знищена.
"Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи", - написав він у Telegram.
Двоє людей загинули, ще 20 - поранені
Внаслідок цього ракетного удару загинули двоє людей, ще 20 - зазнали поранень. У рятувальній операції та розборі завалів у Сумах були задіяні 285 людей, додав Зеленський. "Кожне врятоване життя - це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала", - наголосив президент.
Нагадаємо, чергова атака Росії на Україну почалася ввечері в суботу та тривала протягом ночі на неділю. Дніпропетровську та Херсонську області Росія атакувала дронами, а на острові Зміїному застосувала бомби невстановленого типу.