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У суді в Києві пролунав вибух: підривник загинув на місці

Анастасія Шепелева
29 хв. тому

Намагаючись втекти з-під варти підсудний застосував у вбиральні Шевченківського райсуду Києва вибуховий пристрій. Підривник загинув на місці, постраждали двоє правоохоронців.

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Правоохоронці біля будівлі Шевченківського суду, де 5 липня стався вибух
Правоохоронці біля будівлі Шевченківського суду, де 5 липня стався вибухФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

У Шевченківському районному суді Києва в середу, 5 липня, підсудний під час спроби втечі підірвав вибуховий пристрій. 

"Обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій", - повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, підривник загинув на місці.

Водночас постраждали двоє бійців Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Національної поліції. "Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", - сказав міністр.

ЗМІ: Підривник - обвинувачений у теракті під Радою

За даними ЗМІ, вибух влаштував підозрюваний в теракті біля Верховної Ради України у 2015 році Ігор Гуменюк. Його утримували в слідчому ізоляторі, а сьогодні мали розглядати продовження запобіжного заходу.

Внаслідок вибуху гранати біля будівлі парламенту в 2015 році загинули четверо бійців Національної гвардії, дістали поранення понад 140 людей.

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Топтема

Правоохоронці біля будівлі Шевченківського суду, де 5 липня стався вибух

У суді в Києві пролунав вибух: підривник загинув на місці

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