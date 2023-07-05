У суді в Києві пролунав вибух: підривник загинув на місці
У Шевченківському районному суді Києва в середу, 5 липня, підсудний під час спроби втечі підірвав вибуховий пристрій.
"Обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій", - повідомили в Офісі генерального прокурора.
Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, підривник загинув на місці.
Водночас постраждали двоє бійців Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Національної поліції. "Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", - сказав міністр.
ЗМІ: Підривник - обвинувачений у теракті під Радою
За даними ЗМІ, вибух влаштував підозрюваний в теракті біля Верховної Ради України у 2015 році Ігор Гуменюк. Його утримували в слідчому ізоляторі, а сьогодні мали розглядати продовження запобіжного заходу.
Внаслідок вибуху гранати біля будівлі парламенту в 2015 році загинули четверо бійців Національної гвардії, дістали поранення понад 140 людей.