У Судані на 72 години подовжили режим припинення вогню

У неділю, 30 квітня, у Судані вперше за два останні тижні приземлився літак Міжнародного Червоного Хреста. На його борту з Йорданії доставлено вісім тонн життєво важливих предметів медичного призначення, зокрема хірургічних інструментів, анестетичних препаратів та перев'язувальних матеріалів, повідомила організація.

У той же день командування Сил швидкого реагування (RSF) - однієї зі сторін конфлікту - заявило про продовження режиму припинення вогню ще на 72 години у зв'язку з постачанням гуманітарної допомоги. Цей строк почнеться після сплину попередньої домовленості про припинення вогню опівночі 1 травня, ідеться в заяві. Незважаючи на домовленості про припинення вогню, бойові дії у країні тривають.

Читайте також: Бойові дії у Судані: хто проти кого і до чого тут Росія?

ООН застерігає від гуманітарної кризи в усьому регіоні Східної Африки

Між тим у Всесвітній продовольчій програмі (WFP) ООН попереджають, що внаслідок бойових дій, що тривають у Судані, може вибухнути гуманітарна криза у всьому регіоні Східної Африки. "Ще до початку боїв у цій країні страждала від голоду третина населення, зараз там бракує всього, а ціни на продукти стрімко зростають", - цитує 30 квітня агенція dpa слова директора WFP у Німеччині Мартіна Фріка (Martin Frick).

Аналогічне зростання цін спостерігається і в сусідніх країнах - Чаді та Південному Судані, зазначив далі представник організації. "У Південному Судані, який одночасно потерпає від повеней через кліматичні зміни та висихає в інших місцях, ціни на продукти харчування зросли за дуже короткий час на 28 відсотків", - зазначив він. За словами Фріка, Чад та Південнй Судан від початку боїв у Судані прийняли тисячі біженців. Одночасно напружена ситуація складається на півострові Сомалі, що перебуває у вкрай тяжкій ситуації, після того, як там були відсутні шість сезонів дощів поспіль, повідомляється далі.

Всесвітня продовольча програма ООН була змушена призупинити допомогу 7,6 мільйону осіб у Судані через запеклі бої в цій країні. Роботу буде відновлено, щойно це дозволить ситуація з безпекою, запевнив голова WFP у Німеччині.

Читайте також: ВООЗ: Кількість жертв у Судані перевищила 450 осіб

Конфлікт у Судані

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. Під час бойових дій уже загинули сотні людей і тисячі дістали поранення.

У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Після цього військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані відбувся путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер RSF очолив рух, що пообіцяв привести Судан до демократії.

Читайте також: Німеччина направить до 1600 військових Бундесверу в Судан - ЗМІ