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Дим в районі летовища в Хартумі
Дим в районі летовища в ХартуміФото: AFP/Getty Images
ПолітикаСудан

У Судані дозволили евакуацію іноземців та дипломатів

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Регулярна армія Судану та сили швидкого реагування погодили евакуацію працівників посольств та іноземців.

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Головнокомандувач армії Судану генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який де-факто є президентом держави, заявив, що допоможе з евакуацією іноземних дипломатичних установ та громадян інших країн. Про це у суботу, 22 квітня, пише агенція dpа.

Напередодні голова загонів воєнізованих сил швидкого реагування Мохаммед Хамдан Дагало пообіцяв дозволити евакуацію, частково відкривши аеропорти.

Водночас, як зазначає агенція, міжнародний аеропорт у Хартумі - столиці Судану - постійно стає ареною бойових дій. Також незрозумілою є ситуація в інших аеропортах, як і те, наскільки сили швидкого реагування контролюють летовища.

Попри це, США, Великобританія, Франція і Китай заявили, що почнуть евакуацію з Хартума "в найближчі години". За даними суданської армії, посольство Саудівської Аравії вже евакуйовано. Незабаром її приклад наслідуватиме Йорданія.

За словами міністерки закордонних справ Анналени Бербок (Annalena Baerbock), уряд Німеччини також готує кілька варіантів евакуації.

Бойові дії в Судані

Кровопролитні зіткнення між суданською армією під керівництвом її командувача Абделя Фаттаха аль-Бурхана, який де-факто є президентом Судану, та загонами воєнізованих сил швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало, почалися 15 квітня.

Відтоді, за даними Всесвітної організації охорони здоров'я, станом на 21 квітня загинули 413 людей, ще понад 3,5 тисячі зазнали поранень. Оголошені кілька разів режими припинення вогню так і не були дотримані. Обидві сторони звинувачують одна одну у провокуванні конфлікту.

В 2019 році в Судані, постраждалому від глибокої економічної кризи, на тлі масових протестів був повалений диктатор Омар аль-Башир, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Регулярна армія та сили швидкого реагування тоді спільно підтримали народні протести.

Після повалення аль-Башира військові та парамілітарні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані стався путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Дагало ж очолив рух, який пообіцяв привести Судан до демократії.

За даними The Africa Report, сили Дагало співпрацюють з російською приватною військовою компанією "Вагнер" і займаються спільним видобутком корисних копалин, зокрема золота. Ця співпраця, за даними видання, допомогла збільшити запаси золота центрального банку РФ.

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