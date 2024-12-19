У Столиці Сербії громадський транспорт буде безкоштовним

У Белграді з 2025 року громадський транспорт буде безкоштовним, повідомив мер міста Александар Шапич.

У столиці Сербії Белграді, де проживає близько 1,7 мільйона жителів, з 1 січня 2025 року запроваджують безкоштовний громадський транспорт , повідомило агентство Reuters.

Як пояснив мер Белграда Александар Шапіч, цей захід спрямований на розвантаження вулиць столиці і на боротьбу із заторами. Наразі квиток на громадський транспорт у Белграді, який дійсний протягом 90 хвилин і дає право на пересадку, коштує 50 динарів (у перерахунку: 0,43 євро).

Система громадського транспорту Белграда включає одинадцять трамвайних ліній, вісім ліній руху тролейбусів і понад 200 автобусних ліній. Минулого року в сербській столиці розпочали будівництво першої гілки метро. Як і в багатьох інших великих містах на Балканах, у Белграді серйозною проблемою є забруднення повітря, спричинене великою кількістю автотранспорту.