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СуспільствоЄвропа

У Столиці Сербії громадський транспорт буде безкоштовним

Олександра Іванова
19 грудня 2024 р.

У Белграді з 2025 року громадський транспорт буде безкоштовним, повідомив мер міста Александар Шапич.

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Трамвай у Белграді
Жителі і гості Белграда зможуть безкоштовно користуватися міським транспортомФото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

У столиці Сербії  Белграді, де проживає близько 1,7 мільйона жителів, з 1 січня 2025 року запроваджують безкоштовний  громадський транспорт , повідомило агентство Reuters.

Як пояснив мер Белграда Александар Шапіч, цей захід спрямований на розвантаження вулиць столиці і на боротьбу із заторами. Наразі квиток на громадський транспорт у Белграді, який дійсний протягом 90 хвилин і дає право на пересадку, коштує 50 динарів (у перерахунку: 0,43 євро).

Система громадського транспорту Белграда включає одинадцять трамвайних ліній, вісім ліній руху тролейбусів і понад 200 автобусних ліній. Минулого року в сербській столиці розпочали будівництво першої гілки метро. Як і в багатьох інших великих містах на Балканах, у Белграді серйозною проблемою є забруднення повітря, спричинене великою кількістю автотранспорту. 

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