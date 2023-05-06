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Палаючий російський паспорт
Мешканців Старобільську російські окупанти примусово виселяють з домівок у разі відмови отримувати російські паспортиФото: Jack Guez/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

На Луганщині виселяють українців без паспортів РФ - Генштаб

Степан Смишляєв
1 год. тому

Російські окупанти виселяють з домівок українців без російських паспортів у Старобільську на Луганщині. Про аналогічні дії окупантів раніше повідомляли і в інших регіонах України.

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У місті Старобільськ Луганської області російські окупанти примусово виселяють з домівок українських громадян, які відмовляються отримувати російські паспорти, повідомив у суботу, 6 травня, у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України.

"Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти", - йдеться у дописі генштабу на Facebook.

Після виселення, українці потрапляють до фільтраційних пунктів, а їхнє житло віддають військовослужбовцям РФ під заселення. 

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Примусова "паспортизація" РФ

Про аналогічні дії російських окупантів на Херсонщині наприкінці квітня повідомляла і військова розвідка Великобританії. За даними розвідників, в цьому регіоні мешканців окупованих територій попередили: ті хто не отримає російський паспорт до 1 червня - будуть депортовані, а їхнє майно - конфіскують.

У Лондоні вважають, що РФ використовує паспорти як інструмент русифікації окупованих територій, як це було в окупованих районах Донецької та Луганської областей до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, 27 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який передбачає видворення мешканців окупованих територій України. У документі сказано, що громадяни України, які вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.

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