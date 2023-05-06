На Луганщині виселяють українців без паспортів РФ - Генштаб
Степан Смишляєв
1 год. тому
Російські окупанти виселяють з домівок українців без російських паспортів у Старобільську на Луганщині. Про аналогічні дії окупантів раніше повідомляли і в інших регіонах України.
https://p.dw.com/p/4Qypa
Реклама
У місті Старобільськ Луганської області російські окупанти примусово виселяють з домівок українських громадян, які відмовляються отримувати російські паспорти, повідомив у суботу, 6 травня, у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України.
"Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти", - йдеться у дописі генштабу на Facebook.
Після виселення, українці потрапляють до фільтраційних пунктів, а їхнє житло віддають військовослужбовцям РФ під заселення.
У Лондоні вважають, що РФ використовує паспорти як інструмент русифікації окупованих територій, як це було в окупованих районах Донецької та Луганської областей до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
Нагадаємо, 27 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який передбачає видворення мешканців окупованих територій України. У документі сказано, що громадяни України, які вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.