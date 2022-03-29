У Стамбулі розпочалися переговори України та Росії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину понеділка, 28 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 00.00 (час київський).

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Переговори у Туреччині стартували

У Стамбулі у вівторок вранці розпочалися переговори російської та української делегацій, які відбуваються у палаці "Долмабахче".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі президента, у складі української делегації - лідер фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, народні депутати Андрій Костін та Рустем Умєров, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив перед початком переговорів. Він висловив сподівання, що вони сприятимуть проведенню особистої зустрічі українського та російського президентів.

++10.30++

Шведська компанія SKF - найбільший виробник підшипників у світі - заявила про зупинку свого заводу у Твері. Її підшипники постачалися, зокрема, на заводи ГАЗ та КамАЗ, крім того, вони є ключовими елементами для виробництва вагонів. Фахівці кажуть, що товарних запасів підшипників у Росії залишилося на 1-2 місяці.

++10.17++

Деякі російські туроператори стали пропонувати клієнтам тури до країн Середньої Азії та Південного Кавказу для оформлення місцевих банківських карток, повідомила газета "Ведомості" з посиланням на трьох представників таких компаній. За даними видання, вартість "карткових турів" в Узбекистан починається від 50 тисяч рублів за три дні та дві ночі, а до Вірменії - від 85 тисяч рублів за чотири дні та три ночі.

++09.50++

Українська та російська делегації прибули до Стамбула. Планується, що мирні переговори сторін у Туреччині почнуться о 10:00 за київським часом.



Втрати росіян зросли до 17 200 осіб - ЗСУ

++09.38++

Втрати особового складу російських військ станом на 28 березня складають приблизно 17 200 осіб. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Противник втратив за добу 11 танків (всього 597 танків), 16 бойових броньованих машин (всього - 1710), 1 артилерійську систему (всього - 303), 28 одиниць автомобільної техніки (всього - 1 178). Крім того, за добу противник втратив 4 літаки (всього - 127), 2 вертольоти (всього - 129), 1 реактивну систему залпового вогню (всього - 96). З початку війни росіяни втратили 54 системи протиповітряної оборони, 7 кораблів, 71 безпілотник, 4 пускові установки, стеврджують у Генштабі.

Ракетна атака поблизу Нікополя

++08.52++

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що вранці вівторка російські військові обстріляли ракетами об'єкт біля міста Нікополь Дніпропетровської області.

"Без жертв. Інформації про загрозу місту поки що немає. Залишайтеся в укритті до закінчення сигналу повітряної тривоги", - написав Євтушенко у Facebook.



++08.33++

За місяць війни російська армія знищила понад 60 українських храмів у щонайменше восьми областях. Такі дані опубліковані на сторінці Генштабу ЗCУ у Facebook. Пошкодження зафіксовані у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській областях. "Переважна більшість із них - православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій", - йдеться у повідомленні. Українська сторона також розробила інтерактивну карту руйнувань.

++07.56++

Український письменник Сергій Жадан повідомив, що потрапив під обстріл у Харкові. "Трішки попали під обстріл. Всі живі, всі здорові", - написав Жадан у понеділок у Facebook. У своєму попередньому дописі у соцмережі він повідомив, що у цей день об'їхав пів міста. "Люди трішки втомлені, проте не настрашені. Живуть, люблять, не здаються. Ну і, звісно ж, над містом майорять наші прапори", - зауважив письменник.

++07.37++

Російські військовослужбовці могли отримати опромінення через радіоактивний пил під час захоплення ЧАЕС. Про це заявили співробітники станції у коментарі агентству Reuters. Своєю чергою українські ЗМІ нагадують, що 24 лютого військові РФ, які захопили Чорнобильську АЕС, проїхали бронетехнікою через високотоксичну зону так званого "Рудого лісу", піднявши при цьому хмари радіоактивного пилу. Повідомляється, що жодного захисного спорядження на російських солдатах не було.

++07.11++

МЗС України закликало країни світу перейменувати вулиці, на яких розташовано посольства та консульства РФ, й дати їм назви, присвячені Україні. "Україна закликає світ змінити адреси російських посольств та консульств на "вулицю України", - йдеться у повідомленні міністерства в Twitter. Там же опубліковано посилання на сайт з петиціями про перейменування вулиць з російськими посольствами та консульствами у 53 містах у 34 країнах світу.

++06:58++

Генсек ООН вимагає припинення вогню в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш вимагає "гуманітарного" припинення вогню в Україні, аби доставити гостро необхідну допомогу цивільному населенню у зоні бойових дій. Крім того, Гутерріш виступає за початок "серйозних політичних перемовин", аби покласти край війні. Як повідомляє AP, генсек ООН доручив своєму заступнику Мартіну Гріффітсу, який координує глобальні гуманітарні операції, вивчити готовність сторін до припинення вогню. За словами Гутерріша, його заступник вже здійснив низку контактів на виконання цього доручення. "Сподіваюся, він зможе відвідати і Москву, і Київ, щойно це буде можливо", - зазначив генсек ООН. На його переконання, потрібний "серйозний діалог" з обома сторонами, аби домогтися гуманітарного припинення вогню. Антоніо Гутерріш започаткував відповідну дипломатичну ініціативу після того, як Генеральна асамблея двічі - 2 і 24 березня - ухвалювала резолюції, в яких висувалася вимога припинення вогню. Серед нечисельних країн, які не підтримали ці резолюції були Росія та кілька "дружніх" їй країн-парій, таких як Північна Корея.

++06:24++

Японія ухвалила заборону експорту автомобілів класу "люкс" та інших товарів до Росії в рамках економічних санкцій, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на японські ЗМІ. Кабінет прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди запроваджує ембарго на експорт автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів та творів мистецтва. Заборона набирає чинності 5 квітня. Згідно з урядовими даними, автомобілі складають значну частину поставок до Росії з Японії.

++05:41++

У Туреччині вважають вимоги Москви визнати анексований Росією у 2014 році Крим російським, а так звані "ДНР" та "ЛНР" незалежними - "дуже максималістськими" та "не реалістичними". Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Ібрахім Калін, в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"Крим і Донбас - це червоні лінії для українців, і цілком слушно, бо вони безпосередньо пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом України. Ми не визнали анексію Криму, як і решта світу, навіть Китай не визнав анексію Криму... Вони (росіяни. - Ред.) мають справді запропонувати якісь інші ідеї", - заявив Калін.

++05:12++

Російські війська відкинуто на 40-60 кілометрів від Кривого Рогу, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у відеозверненні, опублікованому у мережі Facebook. "Сьогодні звільнено ще кілька населених пунктів Херсонської області й окупанти вже не знаходяться на відстані ближче 40 кілометрів від міста, а на деяких напрямках - 60 кілометрів. Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю, це вже Херсонська область", - зазначив Вілкул у відеозверненні, оприлюдненому пізно ввечері 28 березня.

++04:43++

Росія "не збирається застосовувати в Україні ядерну зброю", запевнив в інтерв'ю американському телеканалу PBS прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. "Ніхто не розглядає питання про застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування", - зазначив кремлівський речник, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс". Коментуючи слова Пєскова американський журналіст нагадав, що російський президент Володимир Путін, сказав, що Росія застосує ядерну зброю у разі втручання у конфлікт третіх країн. "Я так не думаю. Він попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб це запобігти та покарати тих, хто спробує", - сказав прес-секретар Путіна. За словами Пєскова, Москва "застосовуватиме ядерну зброю лише якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії".

++03:57++

Політики, які не погоджуються надати Україні озброєння через страх, несуть відповідальність за те, що відбувається в його країні внаслідок російської агресії, заявив Володимир Зеленський у зверненні, оприлюдненому на сторінці офісу президента України у соцмережі Facebook. Повідомивши, що протягом тижня він виступатиме в парламентах Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції та Австралії, Зеленський додав: "Скрізь наголошуватиму, що ніхто не має права використовувати життя українців, щоб врятувати якісь прибутки в Росії або спільні прибутки з Росією. І українці не повинні гинути лише через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю".

"Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться прийняти необхідні важливі для нас рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, це робить цих людей відповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в наших містах. Тому що якщо могли врятувати - мали врятувати", - підсумував Зеленський.

++03:18++

Amnesty International: Росія вчиняє у Маріуполі воєнні злочини

"Осада Маріуполя, відмова від евакуації з гуманітарних міркувань і ненадання гуманітарних коридорів для виводу цивільного населення, а також удари по цивільному населенню, є, як засвідчило розслідування Amnesty International, воєнними злочинами", - сказала генеральна секретарка правозахисної організації Агнес Каламар на пресконференції у Йоганнесбургу. За її словами, Amnesty International невдовзі оприлюднить результати свого докладного розслідування щодо воєнних злочинів, які скоює Росія в Маріуполі.

"Те, що відбувається в Україні - це повторення того, що ми бачили у Сирії", - констатувала Агнес Каламар, слова якої наводить інформаційна агенція AFP. Правозахисниця наголосила, що російська армія свідомо знищує цивільну інфраструктуру в Україні. За її словами, Росія в Україні вдається "до тієї самої тактики, що і в Сирії і Чечні", що означає удари по цивільному населенню і застосування зброї, забороненої міжнародними конвенціями. Те, що відбувається в Маріуполі, Каламар порівняла зі знищенням сирійського міста Алеппо.

++02:39++

Загрози здоров'ю громадян немає, запевнив після чергового ракетного удару російських сил по нафтобазі на Рівненщині голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль. "Ворожа ракета влучила в нафтобазу. На місці події працюють 52 рятувальники та 16 одиниць техніки, додатково залучені два пожежні потяги з водою. Хімічний та радіаційний фон – в нормі… Здоров'ю громадян нічого не загрожує", – сказав Коваль у своєму відеозверненні, яке цитує "Інтерфакс-Україна".

У понеділок увечері російська армія завдала вже другого ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині. Як повідомлялося, у суботу ракета влучила в нафтобазу міста Дубно Рівненської області.

++01:58++

Зеленський: Італія може стати одним із гарантів безпеки України

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки України.Про це він сказав у відеозверненні, передають "Українськi Новини".Президент зазначив, що у понеділок він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. "Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми зараз опрацьовуємо", - розповів президент. Раніше про готовність Італії бути гарантом вже заявляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заяви.

++01:35++

Президент США Джо Байден заявив, що не має наміру "брати назад репліку" про президента РФ Володимира Путіна. Два дні тому під час свого візиту до Польщі Байден заявив, що "ця людина не може залишатися при владі". Американський лідер підкреслив, що не закликає до зміни влади в Росії, а лише висловлює "моральне обурення" через жорстоке вторгнення Росії в Україну. В одному з останніх виступів Байден також назвав Путіна "м'ясником".

++01:18++

Міністри юстиції семи країн ЄС - Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії, Люксембургу та Бельгії - ввечері у понеділок, 28 березня виступили із заявою, в якій закликали своїх громадян не брати участь у бойових діях на території України. Відповідну спільну заяву міністри оприлюднили після робочої зустрічі у Брюсселі.повідомляє AFP. За офіційними українськими даними, до лав міжнародного легіону, ініційованого Києвом невдовзі після початку війни, стали близько 20 тисяч людей.

++01:04++

Найбільш запеклі бої, як випливає зі зведення Генштабу Збройних сил України за підсумками 28 березня, тривають на східному, південно-східному та північно-східному напрямах країни, де українські вояки стримують наступ росіян. "Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямах, зосереджуючи зусилля на недопущенні просування противника у напрямках населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове; занятті населених пунктів Кам'янка, Топольське; створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуєва; стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у мережі Facebook у ніч на вівторок, 29 березня. У зведенні зазначено також, що українські військові продовжують утримувати кругову оборону Маріуполя та стримувати просування противника в Чернігові.

++00:41++

Німецькі суспільно-правові медіакомпанії ARD та ZDF планують супроводжувати окремі сюжети популярних новинних телепрограм - "Tagesschau", "Heute" та "Heute Journal" українськими субтитрами. Як повідомляє агентство dpa з посиланням на дирекцію ARD-aktuell, редакція "Tagesschau" має намір супроводжувати сюжети також і російськими субтитрами. Швидше за все, відео із субтитрами з'являться у медіатеках сайтів та плейлистах телеканалів на YouTube вже на початку квітня. У Німеччині станом на 28 березня було зареєстровано 272 тисячі біженців з України.

++00:07++

На схід України прибувають близько тисячі бойовиків приватної військової компанії Вагнера, повідомляє Британська військова розвідка. "Очікується, що вони залучать до воєнних операцій більше тисячі найманців, включно з керівниками організації, - зазначають у Лондоні.

8 березня інформацію про імовірне прибуття бойовиків ПВК Вагнера поширили українські військові. Як випливало з повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України, найманці мали посилити угруповання військ у напрямку Києва.