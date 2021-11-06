У США схвалили план модернізації інфраструктури на трильйон доларів

Палата представників Конгресу США схвалила план розвитку інфраструктури на 1,2 трильйона доларів. Законопроєкт 5 листопада підтримали 228 конгресменів, тоді як 206 були проти, повідомляє агенція dpa. Тепер він буде направлений на підпис президента США Джо Байдена.

План передбачає інвестиції в дороги, мости, громадський транспорт, аеропорти, залізницю та порти. Ще частину коштів заплановано направити на заміну свинцевих водопровідних труб та каналізаційних систем. Також по всій країні планують збудувати мережу станцій зарядки електромобілів та забезпечити повсюдний доступ населення до високошвидкісного інтернету.

"Це створить мільйони робочих місць і відкриє нам шлях до перемоги в економічній конкуренції XXI століття", - зазначив Байден.

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План розширення соціального забезпечення відклали

Законопроєкт про модерназіацію інфраструктури є частиною економічного плану Байдена на 3 трильйони доларів. Його довго обговорювали в лавах Демократичної партії. Представники прогресивного крила наполягали на тому, щоб розглядати його разом з іншим законопроєктом Байдена - про розширення соціального забезпечення та боротьбу зі зміною клімату на 1,75 трильйона доларів. Водночас представники помірного крила хотіли провести незалежний аудит "соціально-кліматичного" законопроєкту.

В результаті законодавці домовились, що прогресисти не протидіятимуть прийняттю законопроєкту про інвестиції в інфраструктуру, а помірковані підтримають асигнування на соціальні потреби ближче до кінця листопада, повідомляє AP. Другий документ включає масштабні інвестиції в охорону здоров'я, освіту, боротьбу зі зміною клімату та розширення програм соцзабезпечення.