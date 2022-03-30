У США Путіна звинувачують у глобальній продовольчій кризі

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За даними американської дипломатки, зараз Росія блокує у Чорному морі більше 90 суден з продовольчим вантажем. Щонайменше по трьох цивільним суднам були нанесені удари, каже заступниця держсекретаря США Шерман.
Заступниця глави Держдепартаменту США Венді Шерман вважає, що президент Росії Володимир Путін несе відповідальність за виникнення глобальної продовольчої кризи. Про це вона написала пізно ввечері у вівторок, 29 березня, у Twitter після виступу на брифінгу Радбезу ООН щодо гуманітарних наслідків війни Росії проти України.
"Наслідки путінської виходять далеко за межі України, створюючи безпосередню загрозу для світової продовольчої безпеки. Не помиляйтеся: цю продовольчу кризу створив Путін. І він єдиний, хто може її зупинити", - написала вона.
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За даними американської дипломатки, зараз Росія блокує у Чорному морі близько 94 суден, що мають зайти у Середземне море с продовольчими товарами для світового ринку.
"Не дивно, що багато перевізників зараз не хочуть відправляти свої кораблі у Чорне море, враховуючи загрозу, що йде від сил РФ", - підкреслила заступниця держсекретаря США.
Згідно з даними Держдепу, у Чорноморському регіоні сконцентровано 75 відсотків світового експорту соняшникової олії, 30 відсотків експорту пшениці та 20 відсотків експорту зерна. "Це очевидний факт. Путінська війна не дозволяє вивозити зерно з України. Безперервне бомбардування українських міст та ключової інфраструктури - безпосередня причина виникнення однієї з найбільш динамічних гуманітарних криз останніх десятиріч", - переконана Шерман.
За її словами, у ході війни в Україні російські військові нанесли удар по щонайменше трьо цивільних суднах, що перевозили продовольчий вантаж через Чорне море.
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Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з експортом сільськогосподарської продукції з країни вдарять по багатьох регіонах світу.
За його словами, самій Україні продовольства вистачить, але відсутність експорту вдарить по багатьох народах, а також може спровокувати "цінові шоки".
"І не можна застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично", - сказав Зеленський 26 березня під час відеозв'язку на "Doha Forum 2022".