У США Путіна звинувачують у глобальній продовольчій кризі

Заступниця глави Держдепартаменту США Венді Шерман вважає, що президент Росії Володимир Путін несе відповідальність за виникнення глобальної продовольчої кризи. Про це вона написала пізно ввечері у вівторок, 29 березня, у Twitter після виступу на брифінгу Радбезу ООН щодо гуманітарних наслідків війни Росії проти України.

"Наслідки путінської виходять далеко за межі України, створюючи безпосередню загрозу для світової продовольчої безпеки. Не помиляйтеся: цю продовольчу кризу створив Путін. І він єдиний, хто може її зупинити", - написала вона.

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Перебої з поставками

За даними американської дипломатки, зараз Росія блокує у Чорному морі близько 94 суден, що мають зайти у Середземне море с продовольчими товарами для світового ринку.

"Не дивно, що багато перевізників зараз не хочуть відправляти свої кораблі у Чорне море, враховуючи загрозу, що йде від сил РФ", - підкреслила заступниця держсекретаря США.

Згідно з даними Держдепу, у Чорноморському регіоні сконцентровано 75 відсотків світового експорту соняшникової олії, 30 відсотків експорту пшениці та 20 відсотків експорту зерна. "Це очевидний факт. Путінська війна не дозволяє вивозити зерно з України. Безперервне бомбардування українських міст та ключової інфраструктури - безпосередня причина виникнення однієї з найбільш динамічних гуманітарних криз останніх десятиріч", - переконана Шерман.

За її словами, у ході війни в Україні російські військові нанесли удар по щонайменше трьо цивільних суднах, що перевозили продовольчий вантаж через Чорне море.

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Зеленський: Україні продовольства вистачить

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з експортом сільськогосподарської продукції з країни вдарять по багатьох регіонах світу.

За його словами, самій Україні продовольства вистачить, але відсутність експорту вдарить по багатьох народах, а також може спровокувати "цінові шоки".

"І не можна застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично", - сказав Зеленський 26 березня під час відеозв'язку на "Doha Forum 2022".