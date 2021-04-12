У США помер один з найбільших шахраїв світу Берні Медофф

Один з найбільших шахраїв світу, в минулому впливовий фінансист Бернард (Берні) Медофф, засуджений у США до 150 років ув'язнення, помер у тюремній лікарні. Відповідні повідомлення про це у ЗМІ підтвердили в середу, 14 квітня, американські органи юстиції.

Творець найбільшої фінансової піраміди 82-річний Медофф відбував покарання у Північній Кароліні. У лютому 2020 року він розповів в інтерв'ю The Washington Post про те, що смертельно хворий. Уже під час пандемії COVID-19 він клопотав про дострокове звільнення, однак йому відмовили.

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2009 року суд визнав колишнього голову фондової біржі Nasdaq Медоффа винним, серед іншого, у шахрайстві та відмиванні коштів. Створена ним найбільша в історії фінансова піраміда проіснувала десятки років, зібравши понад 65 мільярдів доларів. Афера була розкрита під час фінансової кризи в грудні 2008 року, коли один з інвесторів зажадав повернення йому 7 мільярдів доларів. Жертвами шахрайства стали понад три мільйони людей, серед яких режисер Стівен Спілберг, низка відомих акторів і бізнесменів.

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