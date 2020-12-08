У США почалося голосування виборників за майбутнього президента

Колегія виборників в США в понеділок, 14 грудня, приступила до голосування за президента і віце-президента за підсумками виборів, що відбулися 3 листопада.

Виборники голосують кожен у своєму штаті, в його столиці. Ця процедура стартувала о 10:00 за північноамериканським східним часом (о 17:00 за київським часом) і може тривати кілька годин.

Колегія виборників складається з 538 членів. Очікується, що за підсумками голосування перевага на користь Джо Байдена складе 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа. Також очікується, що за підсумками голосування Байден виступить з промовою, передає агентство "Інтерфакс".

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Канал ABC зі свого боку зазначає, що процедура голосування Колегії традиційно є не більше, ніж формальністю, проте цього року до неї прикута особлива увага через те, що президент Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку і робить заяви про широкомасштабні фальсифікації на виборах.

Особистий юрист американського президента Руді Джуліані раніше заявив, що адвокати Трампа продовжать подавати позови про визнання результатів виборів глави держави недійсними навіть після того, як один з таких позовів відхилив Верховний суд США.

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Сам Трамп напередодні також заявив в інтерв'ю, що має намір продовжити оскаржувати підсумки виборів. "Ні, це ще не кінець. І ми продовжимо рухатися вперед", - відповів президент на питання, чи закінчився етап оскарження в суді підсумків виборів після того, як Верховний суд США відхилив один з позовів.

Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування виборників, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосував їхній штат. Число виборників від кожного штату дорівнює числу його представників в Конгресі. Для перемоги на виборах одному з кандидатів треба набрати щонайменше 270 голосів виборників.

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Відповідно до Конституції США, результати голосування Колегії виборників повинні бути затверджені Конгресом. Очікується, що 6 січня 2021 року відбудеться спільне засідання Сенату і Палати представників, на якому буде оголошено підрахунок голосів виборників.

Завершальним етапом виборів має стати інавгурація президента США, який 20 січня складе присягу і вступить на посаду.