Людині вперше успішно пересадили серце свині в США

У США лікарі вперше успішно пересадили серце генетично модифікованої свині людині. За словами хірургів, через три дні після пересадки серце працює нормально, 57-річний пацієнт почувається добре. Про це у понеділок, 10 січня, повідомив медичний факультет Мерілендського університету.

"Ця операція з пересадки органу вперше продемонструвала, що серце генетично модифікованої тварини може функціонувати в організмі людини без негайного відторгнення організмом", - йдеться у повідомленні.

"Це була новаторська операція, яка ще на крок наближає нас до розв'язання кризи, пов'язаної з дефіцитом донорських органів", - зазначив хірург Бартлі Гріффіт, який проводив операцію з імплантації свинячого серця. За його словами, ця перша у світі подібна операція дає надію на майбутнє пацієнтам з органами, що відмовили.

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Альтернативи операції не було

Згідно з оприлюдненою інформацією, пацієнт страждав від хвороби серця в останній стадії. Пересадка серця свині була єдиним варіантом лікування, пояснили у Мерілендському університеті.

"У мене був вибір: померти або зробити цю пересадку", - сказав пацієнт Девід Беннетт перед операцією 7 січня, згідно з інформацією університету. "Я хочу жити. Я знаю, що шансів мало, але це мій останній вибір", - додав чоловік. Екстрений дозвіл на проведення операції надало Управління з контролю за продуктами та ліками США.

Свиня, від якої отримали серце, була генетично модифікована для видалення "цукрового" гену, який виробляє фермент травлення ізомальтазу. В іншому випадку цей фермент викликав би сильну імунну реакцію у пацієнта, що призвело би до відторгнення донорського серця.

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Дефіцит донорських органів

Лише у США нині близько 110 тисяч людей очікують на донорський орган. За офіційними даними, понад шість тисяч людей помирають щороку, не дочекавшись пересадки.

Через нестачу людських донорських органів дослідники покладають великі надії на так звану ксенотрансплантацію - пересадку органів, тканин чи клітинних органоїдів від організму одного біологічного виду в організм іншого біологічного виду. Людям, які постраждали від опіків, вже пересаджують серцеві клапани свиней та свинячу шкіру.

У жовтні 2021 року у Медичному центрі Лангон при Університеті Нью-Йорка в США вперше успішно пересадили нирку від генномодифікованої свині людині.