У США затримали пілота, що погрожував терактом

Після кількох годин переговорів пілот приватного літака, який погрожував врізатися в магазин Walmart, посадив літак. Його заарештували.

В американському місті Тупело в штаті Міссісіпі поліція затримала пілота приватного легкомоторного літака, який зателефонував до оперативних служб і заявив, що має намір врізатися в супермаркет Walmart. Про це повідомила місцева поліція у суботу, 3 вересня.

Інцидент стався вранці суботи, коли пілот легкомоторного літака Beechcraft King Air, який вміщує до шести людей, зателефонував на екстрену лінію 911 і почав "погрожувати умисно врізатися в Walmart", розповіли в поліції. З ним розпочали переговори, а в районі торговельного центру евакуювали всі будівлі. Очевидці повідомили у соцмережах, що літак понад 45 хвилин "літав колами" над містом.

За кілька годин літак сів на полі, повідомив губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз. Ніхто не постраждав, а пілот здався поліції. "На щастя ситуація вирішилася і ніхто не постраждав. Велика подяка місцевим, державним та федеральним правоохоронним органам, які впоралися з цією ситуацією з винятковим професіоналізмом", - написав Рівз.

За штурвалом літака опинився співробітник аеропорту, який не мав дозволу на польоти. Йому висунули звинувачення у крадіжці в особливо великих розмірах та в терористичних погрозах, пише агентство dpa.

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