  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Літак в небі над Тупело
Літак в небі над ТупелоФото: Rachel McWilliams/AP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

У США затримали пілота, що погрожував терактом

Даниїл Сотников | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Після кількох годин переговорів пілот приватного літака, який погрожував врізатися в магазин Walmart, посадив літак. Його заарештували.

https://www.dw.com/uk/u-ssa-zatrimali-pilota-so-pogrozuvav-vrizatisa-v-torgovij-centr/a-63013991

В американському місті Тупело в штаті Міссісіпі поліція затримала пілота приватного легкомоторного літака, який зателефонував до оперативних служб і заявив, що має намір врізатися в супермаркет Walmart. Про це повідомила місцева поліція у суботу, 3 вересня.

Інцидент стався вранці суботи, коли пілот легкомоторного літака Beechcraft King Air, який вміщує до шести людей, зателефонував на екстрену лінію 911 і почав "погрожувати умисно врізатися в Walmart", розповіли в поліції. З ним розпочали переговори, а в районі торговельного центру евакуювали всі будівлі. Очевидці повідомили у соцмережах, що літак понад 45 хвилин "літав колами" над містом.

За кілька годин літак сів на полі, повідомив губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз. Ніхто не постраждав, а пілот здався поліції. "На щастя ситуація вирішилася і ніхто не постраждав. Велика подяка місцевим, державним та федеральним правоохоронним органам, які впоралися з цією ситуацією з винятковим професіоналізмом", - написав Рівз.

За штурвалом літака опинився співробітник аеропорту, який не мав дозволу на польоти. Йому висунули звинувачення у крадіжці в особливо великих розмірах та в терористичних погрозах, пише агентство dpa.

Читайте також: ФБР опублікувало перший розсекречений документ про теракти 9/11

Теракти 11 вересня: де навчався пілот-смертник (10.09.2021)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові несуть снаряд в РСЗО "Ураган"

На Дніпропетровщині від російського обстрілу загинула дитина

Конфлікти
19 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Вантажівка заблокувала дорогу поблизу прикордонного переходу, 1 серпня

Косово і Сербія: компроміс чи нове загострення?

Косово і Сербія: компроміс чи нове загострення?

Конфлікти
2 год. тому
Радянські памятники в Литві

Радянські пам'ятники в Литві: знести чи залишити?

Радянські пам'ятники в Литві: знести чи залишити?

Політика
3 вересня 2022 р.
Ukraine | Russische Soldaten am Atomkraftwerk in Saporischschja

Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

Політика
2 вересня 2022 р.
06:37 хв.
BMW iX5 Hydrogen

BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…

BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…

Економіка
2 вересня 2022 р.
Сєвєродонецьк

Денис Казанський: Війна РФ проти України - це жест відчаю

Денис Казанський: Війна РФ проти України - це жест відчаю

Політика
2 вересня 2022 р.
Британські солдати навчали військових ЗСУ експлуатувати гармати L119

ЄС організує військову тренувальну місію для України

ЄС організує військову тренувальну місію для України

Конфлікти
2 вересня 2022 р.
На головну сторінку