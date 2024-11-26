У США закрили дві кримінальні справи проти Трампа

Кримінальні справи проти Дональда Трампа про втручання у вибори та зберігання секретних документів закрили.

Спеціальний прокурор Джек Сміт звернувся 25 листопада до суду з заявою про припинення справ проти Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США.

У заяві на ім'я судді Тані Чуткан прокурор пояснив, що припинення справи до інавгурації вимагає конституція США. Чуткан офіційно припинила справу.

Під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що звільнить Сміта, щойно повернеться в Білий дім.

Кримінальні та цивільні справи проти Дональда Трампа у США

Загалом Трампу висунули обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. 25 листопада суддя закрила дві федеральні справи: про спробу втручання у вибори президента США 2020 року та неправильне зберігання секретних документів.

Ще дві справи порушені проти Трампа на рівні штатів: у Нью-Йорку його обвинувачують у фальсифікації ділових документів, у Джорджії - в спробі вплинути на результат президентських виборів у штаті.

Крім того, проти Трампа порушені дві цивільні справи. Вони пов'язані з сексуальним насильством щодо колишньої журналістки Джин Керолл наприкінці 1990-х років, а потім із наклепом на неї.