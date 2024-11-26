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ПолітикаСполучені Штати Америки

У США закрили дві кримінальні справи проти Трампа

Олексій Волошинов | Ольга Журавльова
26 листопада 2024 р.

Кримінальні справи проти Дональда Трампа про втручання у вибори та зберігання секретних документів закрили.

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Обраний президент США Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/picture alliance

Спеціальний прокурор Джек Сміт звернувся 25 листопада до суду з заявою про припинення справ проти Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США.

У заяві на ім'я судді Тані Чуткан прокурор пояснив, що припинення справи до інавгурації вимагає конституція США. Чуткан офіційно припинила справу.

Під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що звільнить Сміта, щойно повернеться в Білий дім.

Кримінальні та цивільні справи проти Дональда Трампа у США

Загалом Трампу висунули обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. 25 листопада суддя закрила дві федеральні справи: про спробу втручання у вибори президента США 2020 року та неправильне зберігання секретних документів.

Ще дві справи порушені проти Трампа на рівні штатів: у Нью-Йорку його обвинувачують у фальсифікації ділових документів, у Джорджії - в спробі вплинути на результат президентських виборів у штаті.

Крім того, проти Трампа порушені дві цивільні справи. Вони пов'язані з сексуальним насильством щодо колишньої журналістки Джин Керолл  наприкінці 1990-х років, а потім із наклепом на неї.

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