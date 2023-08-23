У США заявили, що не підтримують атаки дронів по Росії

Після чергових повідомлень про атаку БПЛА в Москві у США нагадали, що не схвалюють ударів України по російським територіям.

Сполучені Штати Америки не схвалюють і не заохочують атаки України всередині території Росії, заявив представник Державного департаменту США після того, як російська влада заявила, що збила безпілотники, які намагалися атакувати Москву в ніч на середу, 23 серпня.

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Україна має сама вирішувати, як їй захищатися від російського вторгнення, зазначив представник Держдепартаменту, додавши, що Росія може закінчити війну в будь-який момент, якщо виведе свої війська з України, цитує агенція Reuters.

Після того, як на початку травня над Кремлем було знищено два безпілотні літальні апарати, удари безпілотників у глибині Росії почастішали. Удари БПЛА по російській столиці стають все більш поширеними в останні місяці. Всі вони минули без жертв серед населення. В Києві удари БПЛА по території Росії не коментують, у Москві натомість стверджують, що атаки завдають з України.

Сполучені Штати, які надали Україні значну допомогу у вигляді зброї та іншого військового обладнання для боротьби з російським вторгненням, послідовно заявляють, що не підтримують атаки всередині Росії.

Напередодні, 22 серпня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Україна має право атакувати безпілотниками російську столицю й це відповідає міжнародному праву. "Росія напала на Україну, тому Україна має законне право захищати свою країну", - сказала пані Бербок на пресконференції у відповідь на запитання щодо регулярних атак безпілотників у РФ.