У США заявили про плани Росії завдати нових ударів по інфраструктурі України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 23 серпня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов'язує забудовників проєктувати та будувати бомбосховища у кожному новому будинку, повідомляється на сайті Верховної Ради. Нова норма передбачає термінове створення в Україні мережі бомбосховищ, зокрема у новобудовах. Тим самим, для затвердження містобудівних документів вони повинні містити дані про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Якщо забудовник не обладнає бомбосховища, то органи державного архітектурно-будівельного контролю матимуть право відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації.

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Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі, йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Також повідомляється, зокрема, що російська армія зосереджує свої зусилля на Донеччині на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Так, на Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми, намагалися провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, але успіху не мали і відійшли. А на Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського, а також вели наступ біля Красногорівки і Первомайського, але також безуспішно.

Вели росіяни наступальні бої також в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива на Новопавлівському напрямку, але, за даними ГШ ЗСУ, також безуспішно. Повідомляється також про інтенсивні обстріли численних населених пунктів і на інших напрямках бойових дій.

++07.40++

Протягом понеділка, 22 серпня, вдалося провести евакуацію 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, повідомила ввечері у цей день віцепрем'єрка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них - діти", - написала Верещук у Telegram.

++07.30++

Загальна кількість російських крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3500, повідомив у відеозверненні ввечері у понеділок президент України Володимир Зеленський. "Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом іще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла всіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", - сказав він. "Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки їх багато, настільки вони є інтенсивними", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "водночас держава-терорист вкотре не припиняє грати з міжнародними структурами й має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС".

++07.20++

У США є розвіддані про те, що найближчим часом Москва планує завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України, заявив офіційний представник американського уряду інформагентствам. "У нас є інформація, що Росія активізує зусилля з метою завдати ударів по цивільній інфраструктурі України і держустановам найближчими днями. Враховуючи послужний список РФ в Україні, ми стурбовані загрозою, яку зберігають російські удари для цивільного населення і цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.

Після цього Держдепартамент США випустив попередження про потенційне посилення російських ударів найближчим часом, а посольство США в Україні закликало громадян Сполучених Штатів негайно залишити країну. "Якщо ви почуєте гучний вибух чи сирени, негайно шукайте укриття, - йдеться у попередженні Держдепартаменту. - Якщо ви перебуваєте в будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень із найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон та отворів; закрийте всі двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон та отворів".

Мешканці про бої за Бахмут: "Як не стріляють, нам ще страшніше" (22.08.2022)