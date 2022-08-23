У США заявили про плани Росії завдати нових ударів по інфраструктурі України

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181-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 23 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 серпня.
На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 23 серпня (час київський).
++08.16++
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов'язує забудовників проєктувати та будувати бомбосховища у кожному новому будинку, повідомляється на сайті Верховної Ради. Нова норма передбачає термінове створення в Україні мережі бомбосховищ, зокрема у новобудовах. Тим самим, для затвердження містобудівних документів вони повинні містити дані про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Якщо забудовник не обладнає бомбосховища, то органи державного архітектурно-будівельного контролю матимуть право відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації.
++07.50++
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі, йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Також повідомляється, зокрема, що російська армія зосереджує свої зусилля на Донеччині на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
Так, на Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми, намагалися провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, але успіху не мали і відійшли. А на Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського, а також вели наступ біля Красногорівки і Первомайського, але також безуспішно.
Вели росіяни наступальні бої також в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива на Новопавлівському напрямку, але, за даними ГШ ЗСУ, також безуспішно. Повідомляється також про інтенсивні обстріли численних населених пунктів і на інших напрямках бойових дій.
++07.40++
Протягом понеділка, 22 серпня, вдалося провести евакуацію 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, повідомила ввечері у цей день віцепрем'єрка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них - діти", - написала Верещук у Telegram.
++07.30++
Загальна кількість російських крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3500, повідомив у відеозверненні ввечері у понеділок президент України Володимир Зеленський. "Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом іще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла всіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", - сказав він. "Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки їх багато, настільки вони є інтенсивними", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що "водночас держава-терорист вкотре не припиняє грати з міжнародними структурами й має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС".
++07.20++
У США є розвіддані про те, що найближчим часом Москва планує завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України, заявив офіційний представник американського уряду інформагентствам. "У нас є інформація, що Росія активізує зусилля з метою завдати ударів по цивільній інфраструктурі України і держустановам найближчими днями. Враховуючи послужний список РФ в Україні, ми стурбовані загрозою, яку зберігають російські удари для цивільного населення і цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.
Після цього Держдепартамент США випустив попередження про потенційне посилення російських ударів найближчим часом, а посольство США в Україні закликало громадян Сполучених Штатів негайно залишити країну. "Якщо ви почуєте гучний вибух чи сирени, негайно шукайте укриття, - йдеться у попередженні Держдепартаменту. - Якщо ви перебуваєте в будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень із найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон та отворів; закрийте всі двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон та отворів".