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У США відбулися дебати кандидатів у віцепрезиденти

Кирило Шестаков | Євгенія Наконечна
2 жовтня 2024 р.

Демократ Тім Волз і республіканець Джеймс Девід Венс провели теледебати. Кандидати у віцепрезиденти США, серед іншого, обговорювали Іран, міграцію і права жінок на аборт.

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Республіканець Джеймс Девід Венс (ліворуч) і демократ Тім Волз стоять за пультами під час теледебатів, фото 1 жовтня 2024 року
Республіканець Джеймс Девід Венс (ліворуч) і демократ Тім Волз на дебатахФото: Matt Rourke/AP/picture alliance

У США у вівторок, 1 жовтня, в ефірі телеканалу CBS News відбулися теледебати між двома кандидатами у віцепрезиденти  - демократом Тімом Волзом і республіканцем Джеймсом Девідом Венсом. Під час дебатів обговорювали, зокрема, політику щодо Ірану, права жінок на аборт, міграцію та глобальне потепління.

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Дебати почалися з обміну думками про американську політику щодо Ірану, який піддав Ізраїль другому за пів року  масованому ракетному обстрілу  за кілька годин до початку ефіру. Тім Волз заявив, що Іран наблизився до створення ядерної зброї, оскільки Дональд Трамп був "нерішучим главою держави". Волз нагадав, що Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном і тим самим, на його думку, сприяв прогресу Тегерана в цій сфері.

Джей Ді Венс заперечив, цю заяву і заявив, що Трамп під час свого президентства зробив світ "стабільнішим і безпечнішим", оскільки він створив ефективну систему стримування, за якої "люди боялися переступити межу".

Волз: Республіканці "дегуманізують" іммігрантів

Під час дебатів Тім Волз звинуватив Венса і його однопартійців у "дегуманізації та приниженні" іммігрантів. Агентство AFP нагадало, що Венс був одним із перших, хто поширив расистський міф про те, що гаїтянські мігранти, які живуть у Спрінгфілді, їдять домашніх тварин жителів цього міста.

Венс, зі свого боку, пов'язав збільшення рівня міграції, "особливо нелегальної", зі зростанням цін на житло в США, а також звинуватив чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс у нездатності розв'язати ці проблеми.

Обговорюючи тему абортів, Тім Волз закликав республіканців не втручатися в приватне життя жінок. "Ми за жінок. Ми за свободу приймати власне рішення", - наголосив Волз.

Читайте також: МЗС Німеччини - Трампу: Ми не їмо котів і собак

Дебати Волза і Венса можуть вплинути на результат виборів

Дебати кандидатів у віцепрезиденти США рідко мають визначальне значення для виборів, зазначає агентство Reuters. Однак у поточній ситуації, коли Камала Гарріс і Дональд Трамп мають приблизно однаковий рівень підтримки, навіть невеликі зміни в громадській думці, спричинені висловлюваннями Волза або Венса, можуть стати вирішальними.

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