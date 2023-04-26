У США презентували проєкт резолюції про перемогу України

У Палаті представників США презентували проєкт резолюції про умови перемоги України у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про відновлення території України у кордонах 1991 року.

У Вашингтоні презентували проєкт резолюції нижньої палати Конгресу США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України". Про це повідомила у середу, 26 квітня, у Facebook посолка України в США Оксана Маркарова.

Співавторами документа виступили законодавці Палати представників Конгресу США республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен, зазначає "Голос Америки".

Згідно з документом, Палата представників США "1) підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ) і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року; 2) вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів", - повідомила Маркарова.

Окрім того у проєкті йдеться про те, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб зокрема гарантувати: виплату РФ репарацій Україні, допомогу світової спільноти у відновленні України, притягнення керівництва РФ до відповідальності та відновлення справедливості для жертв злочинів, скоєних РФ.

Вілсон: Проєкт вказує, що саме має вважатися перемогою України

За словами співавтора документа конгресмена Джо Вілсона, проєкт вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України, пише "Голос Америки".

"Ми вносимо цю резолюцію, щоб пояснити важливість збереження територіальної цілісності. Я вважаю, що це важливо зокрема для американського народу, який має зрозуміти, що вся територія України має бути повернена під юрисдикцію Києва", - розповів Вілсон в коментарі виданню.

Після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у двох палатах Конгресу - Палаті представників та Сенаті.

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