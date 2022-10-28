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Енергетична криза
Ненсі Пелосі разом зі своїм чоловіком Полом (архівне фото)
Ненсі Пелосі разом зі своїм чоловіком Полом (архівне фото) Фото: Fabio Frustaci/ANS/ZUMA//picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

У США невідомий увірвався в дім Пелосі і поранив її чоловіка

Олександр Куницький
2 год. тому

Невідомий чоловік увірвався до будинку спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та поранив її чоловіка. Нападника затримали.

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У місті Сан-Франциско ранком п'ятниці, 28 жовтня, невідомий увірвався до будинку спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка Пола.

"Сьогодні рано вранці нападник увірвався в резиденцію Пелосі в Сан-Франциско і жорстоко напав на пана Пелосі", - йдеться в заяві прессекретаря політикині Дрю Гаммілла, опублікованій на сайті Пелосі. 82-річний Пол зараз знаходиться в лікарні, де отримує медичну допомогу і, як очікується, "повністю одужає".

Самої Пелосі під час нападу не було в місті, тому вона не постраждала. Нападника затримали. Його мотиви з'ясовують. Як він потрапив до будинку, поки не зрозуміло.

Напад стався менше ніж за два тижні до проміжних проміжних виборів у США, на яких на кону стоїть контроль над Палатою представників і Сенатом.

Пол Пелосі є власником фірми з нерухомості та венчурного капіталу в Сан-Франциско, зазначає агенція Reuters. У травні він потрапив в автокатастрофу і був визнаний винним у кермуванні в стані алкогольного сп'яніння. Тоді його засудили до п'яти днів ув'язнення.

Політична діяльність Ненсі Пелосі

Останнім часом Ненсі Пелосі відіграє активну роль у міжнародній політиці. Так, її візит на Тайвань увечері 2 серпня в рамках турне країнами Азії викликав напруженість між владою материкового Китаю та США. Пелосі стала першою за 25 років спікеркою Палати представників Конгресу США, яка відвідала Тайвань. Після цього материковий Китай запровадив санкції щодо Пелосі та членів її сім'ї.

Також у вересні Пелосі відвідала Вірменію. Вона стала найвисокопоставленішим представником США, який відвідав Вірменію з часу здобуття цією країною незалежності в 1991 році. Пелосі - третя особа в американській владній ієрархії після президента та віцепрезидента.

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