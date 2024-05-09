У США не змогли змістити спікера Палати представників

Затятій прибічниці Трампа Тейлор Грін не вдалося домогтися відставки однопартійця Джонсона. Його спробували змістити на тлі конфлікту в Республіканській партії навколо допомоги Україні.

У Сполучених Штатах затятій прибічниці колишнього президента Дональда Трампа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін не вдалося домогтися зміщення з посади спікера Палати представників Конгресу (нижньої палати парламенту) свого однопартійця Майка Джонсона. Проєкт відповідної резолюції відхилили 8 травня 359 голосами проти 43.

За правилами Конгресу, будь-який депутат може ініціювати відставку спікера, однак ініціатива Грін була приречена на невдачу, адже конгресмени від Демократичної партії пообіцяли підтримати Джонсона.

Конфлікт у Республіканській партії довкола допомоги Україні

Повалити Джонсона намагалися на тлі конфлікту в Республіканській партії навколо надання військової допомоги Україні.

Після багатомісячних вагань Джонсон пішов на поступки і дав зелене світло на схвалення республіканцями подальшої багатомільярдної військової допомоги Україні, чим наразив себе на невдоволення серед прихильників "жорсткої лінії".

Кілька місяців тому з таких же причин змістили попереднього спікера Палати представників Кевіна Маккарті - вперше в історії.