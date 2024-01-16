У США нагородили лауреатів "Еммі" 2023: список переможців

У Лос-Анджелесі у понеділок, 15 січня, відбулася 75 церемонія нагородження телепремії "Еммі", лідерами за кількістю нагород якої стали серіали "Спадкоємці", "Ведмідь" та "Сварка". Ці три шоу зібрали майже всі нагороди у категоріях відповідно драми, комедії та мінісеріалу. "Спадкоємці" та "Ведмідь" виграли у шести номінаціях, а "Сварка" - у п'яти.

Сімейна сага "Спадкоємці" телекомпанії HBO, яка розповідає про клан медіамагната Логана Роя, отримала "Еммі" в категорії "Найкращий драматичний серіал" уже втретє. Найкращою драматичною актрисою стала Сара Снук, яка зіграла у "Спадкоємцях", а найкращим драматичним актором визнано Кірана Калкіна за роль у цьому серіалі. Загалом "Спадкоємці" претендували на перемогу у 27 номінаціях.

Конкуренцію серіалу-переможцю у номінації "Найкращий драматичний серіал" склали "Корона", "Краще дзвоніть Солу", "Андор", "Дім дракона", "Одні з нас", "Білий лотос" та "Шершні". Крім "Еммі", "Спадкоємці" раніше вже двічі відзначалися премією "Золотий глобус".

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У категорії "Комедійний серіал" нагороду телеакадемії США виборов серіал "Ведмідь". Конкуренцію йому становили номінований у 21 категорії "Тед Лассо", а також "Початкова школа "Ебботт", "Баррі", "Бути присяжним", "Дивовижна місіс Мейзел", "Вбивства в одній будівлі" та "Венздей".

"Еммі" у категорії "Кращий міні-серіал" виборола "Сварка". У цій категорії були також представлені "Монстр: Історія Джеффрі Дамера", "Дейзі Джонс та The Six", "Флейшман у біді" та "Обі-Ван Кенобі".

Інтерв'ю Зеленського Леттерману програло

Також серед тріумфаторів цьогорічної церемонії - концерт Елтона Джона, який переміг у номінації "розважальна програма". Найкращим токшоу цього року визнали американську програму відомого коміка "Події минулого тижня з Джоном Олівером". Інтерв'ю ведучого та коміка Девіда Леттермана з президентом Володимиром Зеленським було в номінації "Найкращий документальний серіал або спецвипуск", але програло телешоу "Стенлі Туччі: У пошуках Італії" від CNN.

Нагорода академії телебачення США "Еммі" присуджується щорічно за досягнення у серіалах та телепрограмах. Зазвичай вручення нагороди відбувається у вересні, але цього разу церемонія вперше була перенесена на січень через багатомісячний страйк сценаристів і акторів, що охопив Голлівуд минулого року.