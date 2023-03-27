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Скульптура Мікеланджело "Давид"
Скульптура Мікеланджело "Давид"Фото: Guido Cozzi/Galleria dell’Accademia/picture alliance/dpa
СуспільствоСполучені Штати Америки

У США "порноскандал": учням показали "Давида" Мікеланджело

Вера Фрідріх
2 год. тому

Американську школу, в якій вибухнув скандал через демонстрацію дітям статуї "Давида" Мікеланджело, запросив приїхати до Флоренції мер міста.

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Директорку американської школи змусили звільнитися через те, що на одному з уроків шестикласникам показали скульптуру "Давида" Мікеланджело, повідомляє в понеділок, 27 березня, інформаційне агентство dpa.

Батьки школярів поскаржились на керівництво навчального закладу, яке допускає демонстрацію дітям зображення голих людей.

Школа, про яку пишуть тепер усі світові ЗМІ, розташована в місті Таллахассі - столиці штату Флорида, третього за населенням штату в США. Як повідомляють американські сайти та агентства, раніше в цій школі з батьками завжди заздалегідь обговорювали наміри вчителів демонструвати на уроках зображення, які потенційно можуть викликати неоднозначну реакцію дітей.

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Мер Флоренції запрошує побачити "Давида"

Дізнавшись про цю історію, мер Флоренції Даріо Нарделла запросив усіх учасників скандалу приїхати в Італію, щоби відвідати флорентійську галерею Академії мистецтв, побачити "Давида" в оригіналі та переконатися, що нічого порнографічного в статуї немає.

Скульптура Мікеланджело
"Давид" - головна гордість флорентійської галереї Академії мистецтвФото: Steffen Trumpf/picture alliance/dpa

"Переплутати мистецтво з порнографією - це просто смішно", - заявив Нарделла і подякував директорці школи за працю, оскільки "мистецтво - це цивілізація", а той, хто робить його об'єктом вивчення, "заслуговує на повагу".

Очільниця галереї, німкеня Сесілі Голльберґ (Cecilie Hollberg) також обурена. За її словами, для того, щоб сприймати один із знакових творів епохи Відродження як порнографію, треба мати вельми спотворену уяву.

На її думку, скандал в американській школі - поодиноке явище. Щороку галерею відвідують сотні туристів зі США, які залюбки фотографуються на тлі "Давида", зауважує вона.

"Давид" - це мармурова статуя видатного італійського скульптора високого Відродження Мікеланджело Буонарроті. Вперше її представили публіці у Флоренції в 1504 році. Скульптуру вважають символом волелюбності та Флорентійської республіки. В 1873 році її перенесли до галереї Академії мистецтв, щоб уникнути псування від опадів та вітру, а її місце на площі посіла копія.

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