У справі проти NYT Трампу присуджено компенсувати $393 тис.

За рішенням Вищого суду штату Нью-Йорк експрезиденту США доведеться сплатити витрати газети NYT на адвокатів та витрати суду на загальну суму 393 тисячі доларів у справі за його ж позовом проти видання.

Колишній президент США Дональд Трамп програв позов проти газети The New York Times і має компенсувати її представникам витрати на адвокатів, а також судові витрати на загальну суму 393 тисячі доларів США. Про це ідеться у рішенні суду, повідомляє AFP у суботу, 13 січня.

Представниця видання після оприлюднення рішення заявила, що своїм рішенням "суд надіслав сигнал тим, хто хоче використати судову систему для того, щоб змусити журналістів замовкнути". Cвоєю чергу адвокати Трампа назвали суму в 393 тисячі доларів на відшкодування судових витрат, "захмарною, непомірною та недоречною".

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Позов Дональда Трампа до газети The New York Times

Позов, поданий Трампом у 2021 році проти газети The New York Times та трьох її журналістів, а також його племінниці Мері Трамп, стосувався серії публікацій NYT 2018 року про його фінанси, а саме про "шахрайство з податками, які підтримували бізнес-імперію Трампів". Як з'ясували журналісти, свої статки колишній президент США набув не завдяки власним зусиллям, як це любить наголошувати він сам, а за допомогою приховування податків та інших махінацій за участю фірми свого батька.

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За це розслідування журналісти NYT Девід Барстоу, Сюзанна Крейг та Расс Бюттнер у 2019 році здобули Пулітцерівську премію. Зі свого боку, Трамп вимагав від газети та трьох її співробітників через суд компенсацію в обсязі 100 мільйонів доларів. Однак у травні 2023 року суддя Роберт Рід відхилив позов Трампа до видання.

Племінниця експрезидента США Мері Трамп неодноразово публічно критикувала його. У своїй книзі, що вийшла 2020 року, вона зізналася, що передала журналістам NYT податкові документи Трампа. 12 січня адвокати експрезидента заявили, що стосовно Мері Трамп позов залишається чинним.