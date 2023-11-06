У Сомалі від повеней потерпають понад 700 тисяч людей

У Сомалі через повені потерпають понад 700 тисяч людей, з яких більше 100 тисяч вимушені тимчасово залишити свої домівки, повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань (UNOCHA) у понеділок, 6 листопада.

"Понад 706 100 осіб постраждали, при цьому 113 690 осіб по всій країні тимчасово змушені залишити свої домівки", - ідеться у повідомленні. Зазначається, що найбільше людей потерпають у південних і західних провінціях Сомалі - понад 536 тисяч осіб. Десятки тисяч людей відрізані водними масами від осередків надання допомоги, зазначають в ООН.

Раніше цього року повені призвели до того, що чверть мільйона людей залишити свої будинки. Тоді річка Шабеле у центральній частині Сомалі вийшла з берегів та затопила місто Беледуейне.

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За даними ООН, нинішні повені у Сомалі спричинені природним кліматичним явищем Ель-Ніньйо, при якому нагріваються верхні шари води у екваторіальній зоні Тихого океану, що призводить допідвищення середньої глобальної температури на Землі та зміни погодних умов у всьому світі. Ель-Ніньйо спостерігається на планеті регулярно, між його проявами минає від двох до семи років. Своєю чергою антипод Ель-Ніньйо - феномен Ла-Нінья - призводить до деякого охолодження на планеті.

Нагадаємо, рік тому Сомалі пережило найсильнішу посуху за чотири десятиліття, яка у поєднанні зі зростанням цін на продукти харчування та актами насильства, за даними ООН, забрала життя 43 тисяч людей.