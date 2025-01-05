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ПолітикаНімеччина

У Шольца вимагають вибачень за чутки про зустріч з Путіним

Валерій Сааков
5 січня 2025 р.

У партії Олафа Шольца СДПН звинуватили в поширенні фейків зовнішньополітичного експерта опозиційної ХДС Родеріха Кізеветтера, який заявив, що канцлер Німеччини нібито хоче провести зустріч з Володимиром Путіним у Москві.

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Родеріх Кізеветтер під час виступу в Бундестазі
Кізеветтер (на фото) заявив, що Шольц збирається у Москву до ПутінаФото: picture alliance / Geisler-Fotopress

Провідні політики Соціал-демократичної партії Німеччини ( СДПН) звинуватили експерта опозиційного Християнського-демократичного союзу ( ХДС) із зовнішньої політики Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) у поширенні неправдивої інформації про нібито заплановану зустріч канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) із президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє у неділю, 5 січня, німецький суспільно-правовий телеканал ZDF, голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) назвав твердження Кізеветтера "просто вигадкою", а генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш (Matthias Miersch) - "ганебним і віроломним". Обидва політики вимагають від Кізеветтера спростування поширеного ним у соціальній мережі X твердження та вибачення перед Шольцом.

Кізеветтер: Шольц збирається в Москву до 23 лютого 

Кізеветтер напередодні написав: "Нам слід бути готовими до несподіванок виборчої кампанії". За його словами, з'являється дедалі більше ознак того, що "до 23 лютого (дострокових парламентських виборів у ФРН) Шольц поїде до Москви, тобто зустрінеться з Путіним".

У відповідь на це генсек СДПН Мірш звернувся з вимогою до генсека ХДС Карстена Лінеманна (Carsten Linnemann) "негайно" спонукати Кізеветтера видали допис. На його погляд, таке твердження - "явне порушення" угоди про дотримання принципів чесності під час передвиборної кампанії, яку незадовго до Різдва уклали всі партії, представлені в Бундестазі, крім ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) і ліво-популістського "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ).

Глава фракції СДПН Мютценіх теж нагадав ХДС про цю угоду. "За допомогою таких вигаданих заяв ключові представники парламентської групи ХДС/ХСС, очевидно, намагаються вибудувати аргументи проти розумного зовнішньополітичного курсу Шольца", - вважає він. На його думку, голова фракції консерваторів у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) мусить негайно домогтися того, щоб Кізеветтер відмовився від своїх тверджень і публічно вибачився перед Шольцом.

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Розмова Шольца та Путіна

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Шольц уперше за два роки поговорив з Путіним по телефону. Ті перемовини викликали обурення як у Німеччині ,так і в Україні та серед східноєвропейських країн-членів НАТО.

Востаннє канцлер ФРН був у Москві за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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