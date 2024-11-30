У Сирії джихадисти майже повністю захопили Алеппо

Бойовики сунітського радикального угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" менш ніж за добу прорвалися до центру Алеппо та контролюють значну частину міста.

Сирійські повстанці з боями увійшли та контролюють зараз велику частину міста Алеппо. Про це вранці в суботу, 30 листопада, повідомляє інформаційне агентство dpa з посиланням на Сирійський моніторинговий центр з прав людини, що базується у Великобританії.

Просування бойовиків в Алеппо сталося вперше з 2016 року, коли контроль над другим за величиною містом країни відновив уряд Сирії. Нинішній наступ на місто тривав три дні, армія сирійського правителя Башара Асада відійшла.

За даними турецької агенції Anadolu, війська опозиційних сил увійшли до центру Алеппо з заходу. Близько 10 тисяч містян залишили місто та втекли до провінції Ідліб на південь від Алеппо.

За наявними даними, урядова армія зараз концентрує сили на сході Алеппо для удару у відповідь. Телеканал Sky News Arabia пише з посиланням на джерело що бойовики продовжують наступ.

Дамаск повідомляє про локальні успіхи

Тим часом сирійські урядові джерела стверджують, що армія відновила контроль над деякими позиціями в провінціях Алеппо та Ідліб, раніше захопленими угрупованнями бойовиків. За офіційними даними, бойовики зазнали тяжких втрат, сотні з них загинули, знищені десятки транспортних засобів і бронетехніки, збито 17 дронів.

Під удар сирійської армії на півдні провінції Ідліб потрапили місця дислокації бойовиків у населених пунктах Ер-Рувейха, Хан-ес-Сабіль та Маардабса, повідомляє газета "Аль-Ватан". Російська та сирійська авіація атакує позиції противника в гірській місцевості Джебель-ез-Завія на півдні Ідліба та у місті Марея на північ від Алеппо.

Найбільше загострення в Сирії за чотири роки

Бойовики розпочали наступ 27 листопада. Ескалація стала найбільшою з 2020 року, коли сторони домовилися припинити вогонь за посередництва Росії та Туреччини у війні, яка тривала з 2011 року та спричинила масову хвилю біженців з країни.

Аssociated Press зазначає, що наступ почався, коли проіранські угруповання, серед яких "Хезболла", які раніше билися на боці уряду, відтягнулися на війну з Ізраїлем. Як пише агенція, не було майже жодних ознак значного опору бойовикам з боку урядових військ, а колишній посол США в Сирії Роберт Форд висловив думку, що сирійську армію в деяких місцях "майже розгромили".

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